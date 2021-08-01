В Бендерах готовятся отметить 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Представляем Вам программу мероприятий к 77-й годовщине освобождения Бендер от немецко-фашистских захватчиков
20 августа в 13:00 в Историко-краеведческом музее состоится круглый стол «Память пылающих лет».
21 августа в 11:00 в микрорайоне Борисовка пройдёт турнир мини-футболу.
22 августа будут организованы спортивные мероприятия: - На площади Освобождения в 9:00 стартует городской велопробег. - Во всех микрорайонах города в 17:00 начнётся городской автопробег с концертной программой «Поклонимся великим тем годам».
В 19:00 в парке им. Горького состоится концерт муниципального духового оркестра.
Памятные мероприятия 23 августа начнутся в 9:00 на Мемориале Воинской Славы. Здесь пройдёт митинг, а затем возложение цветов. На мемориалах ВОВ состоятся военно-патриотические акции «Звездный поход – 2022». Вечером в 20:00 на Мемориале Воинской Славы пройдет акция «Свеча памяти». novostipmr.com