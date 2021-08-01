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В Молдове в прошлом году прибавилось число миллионеров

В Молдове в прошлом году прибавилось число миллионеров

Пандемия, как оказалось, росту доходов не помеха. В Молдове в прошлом году прибавилось число миллионеров. Само собой, леевых. Сколько их еще будет, станет известно ближе к середине 2022-го.

Государственная налоговая служба РМ представляет такие данные, как правило, в конце мая. То есть про миллионеров–2021 узнаем нескоро. А пока доступна только информация о молдавских гражданах, получивших доходы больше миллиона леев в ковидный 2020-й. Интересно взглянуть на нее в сравнении с предыдущими годами, передает businessclass.md.

В Молдове в прошлом году прибавилось число миллионеров

Общая сумма доходов тех, кто получил более 1 млн леев за последние 3 года, в 2020 составила 9 млрд 694,4 млн леев.

В Молдове в прошлом году прибавилось число миллионеров

В Молдове в прошлом году прибавилось число миллионеров

В 2018 году в списке миллионеров впервые оказался житель Молдовы младше 18 лет. Самому пожилому, который получил эту же сумму в 2020 году, было 97 лет.

При этом 78% миллионеров живут в Кишиневе. 548 из них находятся в возрасте от 40 до 49 лет, 451 - от 50 до 59 . 375 случаев приходится на период от 30 до 39 лет, в то время как миллионеров 60+ 311. Меньше всего их в возрасте от 20 до 29 лет - зафиксировано 75 человек.

Женщин в числе миллионеров в три раза больше, чем представителей мужского пола.

В мире в 2020 году миллионерами стали 5,2 млн человек. В итоге общее число миллионеров выросло на 1%, до 56,1 млн человек. Как отмечают авторы исследования Credit Suisse, рост благосостояния новых миллионеров оказался полностью оторванным от экономических проблем, вызванных пандемией.

В Молдове в прошлом году прибавилось число миллионеров

В Молдове в прошлом году прибавилось число миллионеров

Алина ДАРИЙ, businessclass.md
  • Вчера, 09:26
  • DTV
  • Просмотров: 59
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