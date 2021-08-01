В период с 13 по 19 августа на территории республики зарегистрировано 218 заявлений и сообщений о преступлениях. По 166 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За это время было зарегистрировано одно причинение тяжкого вреда здоровью (лицо установлено), 30 краж (девять из них раскрыты по горячим следам), один угон транспортного средства (лицо установлено). Выявлено и задокументировано семь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и пять преступлений в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано восемь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано три госдолжника.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1584 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления транспортом 27 водителей, которые были за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры и Каменского района выявлено по шесть таких водителей, г. Тирасполь – пять, Рыбницкого района – четыре, Слободзейского – три, Дубоссарского – два, Григориопольского – один.
За минувшую неделю на территории республики зарегистрировано девять пожаров. Погиб один человек в г. Бендеры из-за неосторожного обращения с огнём. Травмы получил один человек в г. Тирасполь в результате пожара по той же причине. Кроме того, ещё два пожара зарегистрированы в столице, по одному – в Бендерах, Слободзейском районе (с. Глиное), Дубоссарском районе (с. Дубово), Рыбнице и Каменке. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 22 административных протокола. mvdpmr.org