Иностранные студенты смогут вернуться в Россию для продолжения обучения, даже если авиасообщение с их странами приостановлено, сообщило Минобрнауки. При желании они смогут сделать в России и прививку от коронавируса
Иностранные студенты из любых стран, вне зависимости от того, возобновлено ли с ними авиасообщение, смогут вернуться в Россию, чтобы продолжить учиться, сообщил «Коммерсанту» представитель Минобрнауки, передает forbes.ru.
Соответствующее предложение ведомства поддержал федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Правила, по которым студенты из-за границы смогут приехать в Россию, сейчас согласовываются, но будут утверждены уже в ближайшее время, добавил собеседник издания.
По данным Минобрнауки, в России учатся около 300 000 иностранных студентов. В конце 2019 года многие из них уехали домой на каникулы и не смогли вернуться после того, как границы закрыли из-за коронавируса. Они продолжили обучение в дистанционном формате, но неоднократно на него жаловались, отмечает «Ъ».
«У себя на родине ребята зачастую сталкивались с проблемами в доступе к дистанционным программам. В некоторых странах интернет либо дорогой, либо его просто нет. Сказывалась также разница во времени: когда в России идут университетские занятия, там может быть глубокая ночь. Естественно, это затрудняло обучение», — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
По его словам, иностранные студенты по желанию смогут сделать прививку от коронавируса в России - такую возможность им предоставят вузы. forbes.ru