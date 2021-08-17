Сегодня Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов совместно с Приднестровским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства (ПНИИСХ) провели семинар по овощеводству для руководителей сельхозпредприятий, занимающихся данным направлением.
Мероприятие проводилось в селе Малаешты Григориопольского района, на базе местного ООО «Агрикол ППК». Выбор на эту агрофирму выпал неслучайно. Многопрофильное хозяйство является одним из лидеров в выращивании овощей.
Семинар состоял из двух частей. Во время первой селекционеры ПНИИСХ представили плоды своего труда: новые сорта огурцов, томатов, баклажанов, сладкого перца, арбузов, дынь и патиссонов, а также современные методы защиты растений от вредителей и болезней. Вторая часть семинара прошла на угодьях ООО «Агрикол ППК», где директор сельхозпредприятия Андрей Кизил показал, как сорта и гибриды разработки ПНИИСХ внедряются на практике, передает novostipmr.com.
Как отмечалось на семинаре, творения приднестровских селекционеров пользуются большим успехом в близлежащих странах, при этом местные овощеводы покупают семенной материал за границей. Да и на прилавках магазинов преобладают привозные овощи. Приводились факты, когда с импортной сельхозпродукцией в Приднестровье попадали доселе неизвестные у нас вредители.
Всего в ПМР 263 тысячи гектаров земель сельхозназначения. Из них только 2 тысячи занято овощными культурами. Министр сельского хозяйства и природных ресурсов Ефимий Коваль особо подчеркнул, что при норме потребления в 162 килограмма овощей в год на человека за счёт местной продукции обеспечивается только 2%.
Директор Приднестровского НИИ сельского хозяйства Сергей Секриер отметил, что учёные института при испытании новинок сравнивают их качество с наиболее зарекомендовавшими себя в мире зарубежными аналогами. И по вкусовым качествам, и по урожайности, и по восприимчивости к болезням наши культуры ни в чём им не уступают, а достаточно часто и превосходят, так как создавались специально под местные условия.
В заключение семинара помощник министра сельского хозяйства и природных ресурсов Федот Цыбульский сообщил, что подобного рода мероприятия впредь будут проводиться ежегодно на базе разных сельхозпредприятий. В будущем году семинар готово принять ООО «Лендер Агроприм» итальянского предпринимателя из Дубоссарского района Роберто Гуардигли. novostipmr.com