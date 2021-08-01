Поводом для перераспределения послужили обращения граждан в адрес Правительства и министерства здравоохранения о невозможности, или долгом ожидании, прохождения томографии. Как отметила Глава Минздрава Кристина Албул такие накладки не должны возникать – в Приднестровье достаточное количество томографов – шесть.
Для продуктивной работы на встречу были приглашены представители всех лечебно-профилактических учреждений республики. Квоты распределили исходя из территориальной близости и потребностей учреждений в обследованиях, передает пресс-служба Минздрава.
Отдельно министр здравоохранения поручила руководителям ЛПУ донести информацию, что ответственность за направление на КТ лежит на лечащих врачах. А сами обследования проводить только при медицинских показаниях.
Глава Минздрава также подчеркнула, что необходимо помнить о том, какую нагрузку на организм человека оказывает любая лучевая процедура, и при возможности, минимизировать вредное влияние. А в медицинских картах фиксировать все исследования, в том числе рентгенологические и флюорографические. minzdrav.gospmr.org