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В Минздраве перераспределили льготные квоты на компьютерную томографию

В Минздраве перераспределили льготные квоты на компьютерную томографию

Поводом для перераспределения послужили обращения граждан в адрес Правительства и министерства здравоохранения о невозможности, или долгом ожидании, прохождения томографии. Как отметила Глава Минздрава Кристина Албул такие накладки не должны возникать – в Приднестровье достаточное количество томографов – шесть.

Для продуктивной работы на встречу были приглашены представители всех лечебно-профилактических учреждений республики. Квоты распределили исходя из территориальной близости и потребностей учреждений в обследованиях, передает пресс-служба Минздрава.

Отдельно министр здравоохранения поручила руководителям ЛПУ донести информацию, что ответственность за направление на КТ лежит на лечащих врачах. А сами обследования проводить только при медицинских показаниях.

Глава Минздрава также подчеркнула, что необходимо помнить о том, какую нагрузку на организм человека оказывает любая лучевая процедура, и при возможности, минимизировать вредное влияние. А в медицинских картах фиксировать все исследования, в том числе рентгенологические и флюорографические.
minzdrav.gospmr.org
  • Вчера, 19:03
  • DTV
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