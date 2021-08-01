Гаджетомания — показатель проблем в психологии семьи, заявил российский медик, главный психиатр Московской области Антон Масякин. Он рассказал, что до семи лет ребёнок полностью повторяет поведение своих родителей.
Поэтому взрослым прежде всего стоит обратить внимание на себя, чтобы не сформировать опасную зависимость у младшего поколения, передает life.ru
"Гаджетомания появляется не просто так, это внутренние проблемы ребёнка или проблемы в семье, когда ему не уделяют внимания", — рассказал психиатр.
Специалист предостерёг от простого лишения ребёнка гаджетов — это перенаправит его к другому вредному увлечению. Такая зависимость может испортить всю последующую жизнь малышу, особенно если стадия уже запущена.
И речь даже не об ухудшении зрения или осанки, а о нарушении контакта со взрослыми и об уходе в последующем в другую реальность. Он ставит гаджетоманию вровень с другими видами человеческой зависимости — следовательно, и методы избавления будут аналогичными.
"Как правило, если мы посмотрим на жизнь людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, то мы увидим, что до употребления у них были другие формы зависимости", — говорит эксперт.
Врач советует принять простые меры: ввести ограничение на использование смартфона — не только для ребёнка, а для всей семьи. Например, не пользоваться смартфоном во время прогулок, не включать его после 19:00 или во время совместного ужина.
Также детям нужно показать, что есть альтернатива — семейные прогулки и игры, и делать это необходимо на ранних стадиях, уверен врач. Если родители сами справиться не могут, а ситуация выходит из-под контроля, то лучше сходить к психологу.
Чаще всего, говорит Масякин, к нему приходят уже с серьёзными проблемами, оправдываясь тем, что всё время зарабатывали деньги и было некогда, а время уже упущено.
Чем могут быть опасны гаджеты
Чрезмерное количество времени, проведенное ребенком у телевизора или планшета, естественно, не пройдет незаметно.
1. Снижается активность и подвижность. Вследствие этого могут быть проблемы с лишним весом и физическим развитием.
2. У детей не развивается фантазия и образность мышления. Обычно в мультиках и развлекающих приложениях на планшетах используются яркие, привлекательные образы. И ребенок привыкает видеть готовую картинку, а сам придумывать не может.
3. Бездействие ресурсов мозга, вследствие чего, заторможенное развитие. Казалось бы, играя в какую-то логическую игрушку на телефоне, малыш развивает логику, запоминает цвета и т. д. Но! Мозг работает только на зрительные рефлексы, а не подключает сенсорику и тактильные ощущения. Гораздо больше пользы было бы, если бы ребенок играл с настоящим сортером, или отбирал вручную шарики разных цветов, и складывал их в соответствующие емкости.
4. Быстро развивается зависимость от гаджетов. Если ребенок в раннем возрасте привыкает много свободного времени проводить с телефоном или планшетом, то в дальнейшем сложно ему доказать, что можно увлекательно играть и в реальной жизни.
5. Проблема рассеянного внимания. Когда мультфильмы идут фоном в квартире и малыш то и дело поглядывает в телевизор, формируется проблема рассеянного внимания, т. е. ребенок не может сконцентрироваться на чем-то одном, теряет усидчивость.
Что делать для исправления ситуации
Основные проблемы мы перечислили, теперь поговорим о том, как же их решать.
1. Пожалуй, основным будет изменение собственных отношений с гаджетами. Ведь дети всё копируют со взрослых, соответственно, если вы будете меньше времени проводить с техникой, и малыш не так будет к ней тянуться.
2. Устраивайте в семье «Дни без гаджетов», в которые все члены семьи будут минимизировать контакты с электроникой.
3. Глупо отрицать, что мы уже не представляем себе жизни, в которой не будет мобильных устройств, телевизоров, компьютеров и т. д. Действительно, технологии занимают важное место в современном обществе. Поэтому важно наладить правильный контакт ребенка с цифровыми устройствами. Оговорить правила использования и время, которое будет проводиться с гаджетами.
4. Следите за контентом, который потребляет ваш ребенок – пусть это будут познавательные, развивающие приложения или передачи, нежели просто мультики.
5. Старайтесь участвовать в освоении технических новинок или каких-либо приложений, это больше сблизит вас с ребёнком.
6. Если изначально вы упустили момент, и неправильная система поведения уже сформировалась, не пытайтесь за один день всё изменить. Это вызовет только негативные эмоции со стороны детей. Постарайтесь перейти на новый режим «общения» с гаджетами постепенно и без агрессии. Источник, Фото: blog.nils.ru