О реализации этих двух программных документов за 6 месяцев 2021 года говорили на совещании в Минздраве. Последние два года эти программы финансируются в полном объёме. Это несомненный успех государственной политики в области здравоохранения.
И.о. главного врача Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Инна Палади напомнила, что это уже не первая ГЦП по иммунизации населения, действующая на территории Приднестровья.
Согласно плану, на приобретение иммунобиологических препаратов заложено 6 млн. рублей. Основная задача вакцинации – улучшить эпидемиологическую ситуацию. И речь не только о коронавирусной инфекции. Существует много других опасных инфекционных заболеваний, от которых защитить может только прививка. Это подтверждает международный опыт и исследования ведущих учёных в области медицины, передает пресс-служба Минздрава.
Спикер также озвучила, что по вакцинации детей наблюдается значительное недовыполнение плана. Это связано с тем, что родители из-за ковид-ситуации избегают посещения общественных мест. Вместо того, чтобы обратиться в поликлинику, предпочитают консультироваться по телефону и посещать частных врачей. Глава здравоохранения отметила, что в этом направлении нужно активнее работать педиатрической службе, так как для прививок существуют «дни здоровых детей», когда возможность заболевания сведена к минимуму. «Чтобы выработать тактику информационной работы с населением, можно и нужно провести совместные семинары детских специалистов и районных центров гигиены и эпидемиологии», – дала поручение профильным специалистам Кристина Албул.
Показатели иммунизации взрослого населения немного опережают детские. Но и они также отстают от цифр прошлых, до ковидных лет. Однако необходимо отметить, что даже несмотря на это, у нас не регистрируются случаи заражения столбняком, корью, краснухой и коклюшем.
В планах руководства Республиканского центра гигиены и эпидемиологии далее повышать уровень подготовки эпидемиологов, приобретать средства для лабораторной диагностики. Ведь санитарно-эпидемиологическое направление сейчас является одним из приоритетных.
Министр здравоохранения обратила внимание на то, что мы обеспечены эффективными вакцинами от коронавируса и сегодня они поступают в нашу республику на безвозмездной основе. Но стоит смотреть и в завтрашний день, изучить конъюнктуру рынка по закупке этих препаратов, так как средства уже заложены в бюджет на этот год. «Мы должны понимать, что вакцинация населения – единственное эффективное средство против вирусной инфекции», – подчеркнула Кристина Албул.
На совещании также были озвучены предложения Главы Минздрава о рассмотрении закупок новых вакцин от других опасных заболеваний, которые используются в настоящее время. Это важно делать сегодня, чтобы не отстать от всего мира.
Есть и другая проблема – это отсутствие в лечебных учреждениях сывороток против столбняка и ботулизма. Препараты дорогостоящие, приобрести можно не везде, срок годности небольшой. Но необходимость может возникнуть в любой момент. Вариант решения предложила руководитель Минздрава: «Такие препараты нужно закупить одному медучреждению в небольшом количестве, а в случае надобности - передать другому лечебному учреждению».
Вторая часть совещания была посвящена программе по онкологии. Как отметила главный онколог, эта целевая программа уже четвёртая по счёту.
Рак всегда относился к проблемам социального значения и, к сожалению, в настоящее время количество заболевших достаточно высоко.
За полгода было выявлено 718 пациентов, 140 - на последней стадии заболевания, что составляет 19,5 % от общего числа и эти цифры ниже, чем в 2019 году, когда число тяжелых больных было на уровне 22%.
Для выявления онкологических заболеваний за полгода было проведено более 37 тысяч исследований – в основном цитологические и гистологические. Сегодня можно говорить и о том, что в нашей медицине используется один из современных методов в диагностике колоректального рака и злокачественных образований молочной железы – иммуногистохимическое исследование, которое проводится на базе медицинского факультета Приднестровского государственного университета.
Онкологи Приднестровья отметили, что стараются максимально осваивать все выделенные Государственной целевой программой лимиты, ведь такие финансовые возможности появились только в 2020-2021 году.
На рабочей встрече обсуждались и многие другие важные вопросы, касающиеся: оснащения учреждений большими и малыми хирургическими наборами (стационары их скоро получат); переподготовки сотрудников, занимающихся ремонтом и обслуживанием медицинского оборудования; возможности создания социального учреждения для неизлечимых больных.
В завершение совещания участники отметили, что это первый опыт слушания отчётов представителей профильного ведомства совместно с представителями из районов, в котором участвовали врачи из Каменки, Григориополя и Дубоссар. «Такой формат оказался полезным, он позволяет эффективнее контролировать ситуацию и знать обо всех нуждах и проблемах из первых уст», – подвела итоги Кристина Албул.