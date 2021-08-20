Состоялось заседание Общественной палаты ПМР по развитию агропромышленного комплекса, вопросам экологии и развитию сельских территорий. В нём приняли участие представители органов госвласти, Службы экологического контроля и охраны окружающей среды, члены Общественной палаты из Тирасполя, Бендер, Слободзеи, Дубоссар, Рыбницы и Каменки.
Главным вопросом повестки дня стала выработка предложений (для дальнейшего предоставления их на рассмотрение в Правительство) по решению проблем со сбором, переработкой и утилизацией твёрдых бытовых отходов (ТБО).
Проблема назрела уже давно. Приднестровцы неоднократно обращались к общественникам с жалобами на стихийные свалки и старые полигоны.
Стратегии решения представили депутат Верховного Совета Олег Василатий и директор Агентства по инвестициям и развитию Андрей Бетанов.
«Твердые бытовые отходы - это не проблема, а ресурс, который нужно использовать в экономической деятельности. В принципе, данная сфера – это одна небольшая отрасль экономики. Если мы принимаем эту базовую идею, то нам необходимо задуматься о реорганизации системы сбора, вывоза ТБО и их утилизации. Очевидно, что ни один муниципалитет не сможет сделать утилизацию самостоятельно, необходимо комплексное решение», - подчеркнул Олег Василатий.
Он также добавил, что это направление должно быть интересно государству с точки зрения экономического развития, так как планируется задействовать внутренние ресурсы.
Директор Агентства по инвестициям и развитию обратил внимание на существующие проблемы с утилизацией ТБО. Мусор не захороняют, а временно размещают на полигонах. Как подчеркнул Андрей Бетанов, главной задачей при разработке стратегии являлось сокращение объёмов накопления отходов. По мнению докладчика, это, с одной стороны, позволит сократить расходы бюджета на обслуживание полигонов, с другой - улучшит экологическую ситуацию в республике.
В течение года в ПМР накапливается боле 700 000 кубических метров мусора. Большая часть приходится на Тирасполь и Бендеры – 60%, передает novostipmr.com.
Также директор Агентства по инвестициям рассказал о процессе управления отходами. Первый этап подразумевает разделение твёрдых бытовых отходов в местах их скопления.
«Мы предлагаем интегрировать двухуровневую систему разделения отходов: контейнеры для органических неперерабатываемых отходов и отходов, которые потенциально можно использовать для дальнейшей переработки», - рассказал Андрей Бетанов.
Следующий этап – сортировка отходов и формирование перевалочных станций. Третий – это компостирование органических отходов – пищевых и сельскохозяйственных. Для этого предлагают создать современное полноценное экологически чистое производство, продукт которого можно будет продавать на внутреннем рынке.
Неперерабатываемые отходы предлагают отправлять на пиролиз, в результате которого получается печное топливо, которое тоже можно продавать.
«Технологически это выглядит так. При сборе общих отходов и поступлении на сортировочную линию часть отправляется на компост. Затем мы получаем полезный материал, подлежащий продаже. А также в районе 5-7% мусора – это неперерабатываемые отходы, которые впоследствии отправляются на пиролиз. Из сортировочных линий мы выбираем сырьё для неперерабатываемых групп отходов, которые также отправляются на пиролиз. Зольные отходы более концентрированные и тяжёлые. Они будут занимать мало места. На одном полигоне их можно будет складывать в 15-20 раз дольше, чем он служит сейчас», - добавил Андрей Бетанов.
При использовании всех этих шагов можно в 10 раз сократить количество захоронений на полигонах, подчеркнул директор Агентства по инвестициям и развитию.
«Мы сошлись во мнении, что система требует модернизации. Для этого необходима концентрация государственных усилий в этом направлении. Самостоятельно муниципальным организациям это будет сложно сделать. А нужно двигаться дальше», - отметил депутат Верховного Совета Олег Василатий. novostipmr.com