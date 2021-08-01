«Что касается списания, то в наших планах достаточно масштабная реализация металлолома. Сейчас готовим к продаже первую партию из 1,4 тыс. т. Кроме этого, у нас есть порядка 100 локомотивов, которые не эксплуатировались более 25 лет. Мы их, вероятно, тоже выставим на продажу, как подвижной состав с истекшим сроком эксплуатации. Но вполне возможно, что они пойдут на металлолом. Будем приветствовать, если и украинские металлурги проявят интерес к этому тендера», — сказал он.
Олег Тофилат уточнил, что речь идет о тепловозах ТЭ10 и ЧМЭ3 выпуска 1970-1980-х годов.
Руководитель компании сообщил, что сейчас местных железнодорожников выручают тепловозы ТЕ33АC американской компании Wabtec. В эксплуатации с 2020 года находятся 12 таких локомотивов.
«Без них нам было бы практически невозможно обеспечивать перевозочный процесс. Сейчас они выполняют большой объем операционной работы. В общем эксплуатация нормальная, с задачами справляются», — рассказал он.
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Всего в рабочем парка подвижного состава CFM — 18 магистральных и 28 маневровых тепловозов. Еще более 70 локомотивов — с истекшим сроком службы.
Сейчас в Молдове единственным перевозчиком на железной дороге выступает соответствующая государственная компания. Однако запланирована реформа, в ходе которой (по прогнозам, не ранее чем через 2-3 года) могут появиться частные операторы. railway.supply