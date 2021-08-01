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Железная дорога Молдовы продаст 100 старых тепловозов

Железная дорога Молдовы продаст 100 старых тепловозов

ГП «Железная дорога Молдовы» (Calea Ferată din Moldova) планирует продать около 100 локомотивов, которые не были в эксплуатации более 25 лет.

Об этом в интервью изданию Rail.insider сообщил генеральный директор предприятия Олег Тофилат.

Молдова купила американские тепловозы на значительно более выгодных условиях чем АО «Украинские железные дороги», пишет
Отраслевое издание для специалистов железнодорожного транспорта

«Что касается списания, то в наших планах достаточно масштабная реализация металлолома. Сейчас готовим к продаже первую партию из 1,4 тыс. т. Кроме этого, у нас есть порядка 100 локомотивов, которые не эксплуатировались более 25 лет. Мы их, вероятно, тоже выставим на продажу, как подвижной состав с истекшим сроком эксплуатации. Но вполне возможно, что они пойдут на металлолом. Будем приветствовать, если и украинские металлурги проявят интерес к этому тендера», — сказал он.

Олег Тофилат уточнил, что речь идет о тепловозах ТЭ10 и ЧМЭ3 выпуска 1970-1980-х годов.

Руководитель компании сообщил, что сейчас местных железнодорожников выручают тепловозы ТЕ33АC американской компании Wabtec. В эксплуатации с 2020 года находятся 12 таких локомотивов.

«Без них нам было бы практически невозможно обеспечивать перевозочный процесс. Сейчас они выполняют большой объем операционной работы. В общем эксплуатация нормальная, с задачами справляются», — рассказал он.

Опубликуйте статью, пресс-релиз в четвертом номере железнодорожного журнала Railway Supply

Всего в рабочем парка подвижного состава CFM — 18 магистральных и 28 маневровых тепловозов. Еще более 70 локомотивов — с истекшим сроком службы.

Сейчас в Молдове единственным перевозчиком на железной дороге выступает соответствующая государственная компания. Однако запланирована реформа, в ходе которой (по прогнозам, не ранее чем через 2-3 года) могут появиться частные операторы.
railway.supply
  • Сегодня, 09:16
  • DTV
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