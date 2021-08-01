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Меркель высказалась за продление контракта на транзит газа по Украине после 2024 года

Меркель высказалась за продление контракта на транзит газа по Украине после 2024 года

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продление контракта между Россией и Украиной о транзите газа. Действующий контракт истекает в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Меркель на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Напомним, газовый контракт между РФ и Украиной был заключен 31 декабря 2019 года. "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа и по заказу "Газпрома".

Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году - 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.

По данным "Нафтогаза", минимальная гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки газа "Газпрому" за пять лет составит более 7,1 млрд долларов.

rbc.ua
  • Сегодня, 09:23
  • DTV
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