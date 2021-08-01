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Меркель высказалась за продление контракта на транзит газа по Украине после 2024 года
Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продление контракта между Россией и Украиной о транзите газа. Действующий контракт истекает в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Меркель на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
Напомним, газовый контракт между РФ и Украиной был заключен 31 декабря 2019 года. "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа и по заказу "Газпрома".
Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году - 65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.
По данным "Нафтогаза", минимальная гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки газа "Газпрому" за пять лет составит более 7,1 млрд долларов.
rbc.ua
- Сегодня, 09:23
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