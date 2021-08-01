В июле текущего года эффект сезонного удешевления продовольствия обусловил снижение общего масштаба цен на внутреннем потребительском рынке на 0,7% по отношению к уровню предыдущего месяца. По итогам января-июля 2021 года сводный индекс потребительских цен составил 103,7%.
Соответствующие данные представила Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики.
Как и в предшествующие годы, в повышении стоимости стандартной потребительской корзины наиболее существенная роль принадлежит тенденциям в сфере продаж продуктов питания. Однако в текущем году весомый вклад формируется также в непродовольственном сегменте (топливный компонент), который привнес кумулятивный эффект усиления инфляционного давления на потребительском рынке в целом вследствие роста расходов на транспортировку, пишет newspmr.com.
В июле 2021 года продовольствие подешевело в среднем на 2,0%, что в большей степени связано с динамикой цен на овощи и картофель, с опозданием отыгрывающей стандартный сезонный сценарий. Таким образом, прервалось стартовавшее осенью 2020 года обременительное для населения ценовое ралли сельскохозяйственных продуктов.
Результирующей процессов в продовольственном сегменте за семь месяцев выступает показатель инфляции 5,0%.
В отчетном месяце с массовым поступлением на прилавки вдвое упали цены на огурцы и кабачки, в 1,4 раза – на помидоры и капусту. Картофель за месяц подешевел на 39,3%, лук и чеснок – на 17,1% и 24,4% соответственно.
Из так называемого «борщевого набора» продолжилось удорожание более поздних по срокам уборки моркови – на 20,7% к июню 2021 года и свеклы – на 2,0%, которые по-прежнему держатся в числе лидеров по «отрыву» от прошлогоднего уровня. В целом же в структуре перечня плодоовощной продукции сформировалась достаточно обширная группа товаров, по которым текущие цены намного ниже, чем год назад.
В июле с повышением цен на нерегулируемые позиции (реализуемые на рынке сметана, творог и разливное непастеризованное молоко) на уровне 1,9% зафиксирован инфляционный прирост по молочной продукции.
Ценовым рекордсменом на приднестровском рынке остается подсолнечное масло, стремительно дорожавшее на фоне низких сборов урожая при высоком уровне мирового спроса. В отчетном месяце усредненная стоимость литра нерафинированного масла на приднестровском рынке выросла на 2% – до 29,97 рублей, рафинированного – на 0,5% (до 34,80 рублей).
В мировом масштабе индекс цен на растительное масло снижается второй месяц подряд на фоне сокращения импортного спроса в ожидании рекордного урожая. С учетом данного тренда, в ближайшее время предполагается разворот в сторону постепенного удешевления подсолнечного масла и на приднестровском рынке.
В отсутствие изменений топливных цен в структуре стандартного набора непродовольственных товаров выделяется группа «стройматериалы» – рост 1,3% за месяц и 8,3% с начала года.
При эпизодических корректировках ценников на остальные товары устойчиво повышаются цены на медикаменты – 0,3% в июле и 5,2% накопительным итогом с начала года.
Усредненная оценка инфляционных процессов в непродовольственном сегменте составляет 0,3% за месяц и 3,6% за январь-июль текущего года.
В отчетном месяце тарифы на подавляющее большинство платных услуг, входящих в расчет официальной инфляции, остались неизменными, в результате чего индекс группы сформировался на нулевой отметке. Взаимопогашающие корректировки затронули лишь три позиции: на 0,5% стал дороже проезд в такси, стоимость обучения в негосударственных высших учебных заведениях снизилась на 0,7%, а перевод вкладов или наличных денег подешевел на 1,4%.
Принимая во внимание проводимую государством политику сохранения стабильной для населения стоимости коммунальных услуг путем реализации механизма компенсации межтарифной разницы, инфляция в сегменте услуг за январь-июль составила менее 1,5%, что является самым низким значением за последние четыре года.
В краткосрочной перспективе вектор развития инфляционных процессов будет определяться преобладанием дефляционных факторов на продовольственном рынке, что позволит погасить эффект предшествующих ценовых всплесков. Вместе с тем понижательная корректировка сводного индекса будет достаточно слабо выражена, в том числе в связи с пролонгированным эффектом роста транспортных издержек.
Таким образом, обозначенные предпосылки формируют оценку инфляции по итогам года в границах прогнозируемого Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской Республики диапазона – 4%±1 процентный пункт.