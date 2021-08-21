Dnestr.TV

 
0

Россиян предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября

Россиян предупредили об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября

С 1 сентября 2021 года на всех российских дорогах будут установлены знаки «Фотовидеофиксация» нового образца. Об этом россиян предупредили сотрудники ГИБДД, передает gazeta.ru ссылаясь на «РИА Новости».

Как сообщили в Госавтоинспекции, вместо уже существующего знака фотовидеофиксации 8.23 на дорогах установят новый знак 6.22.

Основное различие между ними состоит в том, что знак 6.22 применяется самостоятельно, устанавливается только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории. В ГИБДД пояснили, что таким образом удастся уменьшить общее количество знаков фотовидеофиксации, которые заполонили российские улицы.

Постановление правительства о том, что в стране будет использоваться новый дорожный знак фотовидеофиксации 6.22 вступило в силу 1 марта 2021 года. Тогда власти уточнили, что знаки будут установлены на трассах вне поселений примерно в 150–300 метрах от начала снимаемого участка дороги.

gazeta.ru
  • Вчера, 20:11
  • DTV
  • Просмотров: 43
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • Азбука фермера. Как выбрать выгодную сферу для инвестиц ...
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна