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Академия наук Молдовы требует переименовать госязык на румынский

Академия наук Молдовы требует переименовать госязык на румынский

Академия наук Молдовы призвала власти изменить в Конституции название государственного языка с молдавского на румынский.

С таким обращением сегодня, 21 августа, представители Академии наук обратились к президенту Майе Санду, премьер-министру Наталье Гаврилице и председателю парламента Игорю Гросу. Напомним, что согласно ст. 13 Конституции, государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, передает bloknot-moldova.md.

- Академия наук поддерживает инициативу Совета писателей и Института румынской филологии им. Богдана Петричейку Хашдеу призвать парламент внести изменения в 13 статью Конституции в соответствии с научной истиной, - говорится в обращении Академии наук к молдавским властям.

Представители Академии считают, что изменение названия государственного языка с молдавского на румынский «положит конец бесконечным бесполезным дискуссиям, которые ведутся вокруг этого вопроса, и спекуляциям, которые продолжаются уже несколько десятилетий. Также, по их мнению, это «улучшит имидж нашей республики во всем мире и обеспечит процесс ее европейской интеграции».

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 20:15
  • DTV
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