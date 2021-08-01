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Посольство России отреагировало на акт вандализма в селе Копач Единецкого района

Посольство России отреагировало на акт вандализма в селе Копач Единецкого района

Неизвестными вандалами разрушен памятный знак в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, первой вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года. Была разбита памятная плита в честь героев-десантников.

Посольство России в Молдове потребовало реакции правоохранительных органов на разрушение памятника воинам Великой отечественной войны.
"Провокационная выходка вандалов в селе Корпач Единецкого района заслуживает справедливой реакции молдавских правоохранительных органов", - заявили в посольстве РФ.

В 2018-м году памятный знак уже подвергался вандализму. Тогда неизвестные облили памятник краской. Виновные до сих пор не найдены.

Посольство России отреагировало на акт вандализма в селе Копач Единецкого района
Источник, фото: soldat_pobedi
  • Вчера, 20:21
  • DTV
  • Просмотров: 43
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