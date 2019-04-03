Государственный таможенный комитет ПМР информирует индивидуальных предпринимателей о некоторых особенностях таможенного декларирования товаров в местах перемещения товаров через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики, введенных в связи с началом налогового эксперимента, предусмотренного новациями налогового законодательства Приднестровья.
Для целей перехода на электронный документ и онлайн-оплаты налогов, Государственной налоговой службой Министерства финансов ПМР производится замена документов, удостоверяющих право на применение некоторых специальных налоговых режимов (о самозанятых лицах, патентная система налогообложения и упрощенная система налогообложения), выданных территориальными налоговыми инспекциями.
На период действия тестового режима установлен ряд изменений в ранее действовавший порядок таможенного декларирования товаров в местах перемещения товаров через таможенную границу Приднестровской Молдавской Республики. В соответствии с ними индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами налогового эксперимента, необходимо:
- в графе 44 таможенной декларации под номером 9 при внесении реквизитов предпринимательского патента, либо документа, подтверждающего применение упрощенной системы налогообложения в качестве номера документа, указывать «QR», при этом дата документа не заполняется;
- при подаче таможенной декларации таможенному органу вместо действующего предпринимательского патента с приложением квитанции о его оплате в период, в котором осуществляется декларирование – для субъектов патентной системы налогообложения, либо документа, подтверждающего применение упрощенной системы налогообложения — для субъектов упрощенной системы налогообложения, предоставлять на бумажном носителе QR-код предпринимателя.
Таможенный орган на основании представленного QR-кода предпринимателя осуществит проверку сведений, содержащихся в электронном документе на сайте Министерства финансов ПМР.
Выпуск товаров, помещенных под заявленную в таможенной декларации таможенную процедуру, осуществляется исключительно в том случае, если состояние индивидуального предпринимателя имеет статус — «Действующий».