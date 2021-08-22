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Трамп заявил, что Россия «снова входит» в Афганистан

Трамп заявил, что Россия «снова входит» в Афганистан

Бывший американский лидер Дональд Трамп утверждает, что Россия «снова входит» в Афганистан. Об этом он заявил на митинге в штате Алабама.

По его словам, распад Советского Союза связан с событиями в Афганистане, так как Москва якобы разорилась, потратив средства на эту страну, пишет mk.ru.

«Спросите Россию, ..они разорились, потратив много лет и денег и не одержав победу в Афганистане. Я слышал, что теперь они возвращаются», - сказал республиканец.

При этом Трамп подчеркнул, что Соединенным Штатам придется вернуться в Афганистан, когда «будет подходящий момент».

mk.ru
  • Сегодня, 10:30
  • DTV
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