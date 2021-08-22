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Лавров: Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом

Лавров: Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом

Речь идет о защите языковых, культурных и прочих прав соотечественников в ближнем зарубежье.

Российская федерация готовит ряд меры по защите соотечественников за рубежом, в том числе в ближнем зарубежье, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сейчас уделяем этому повышенное внимание в самых разных смыслах. Они искренне заинтересованы в том, чтобы использовать свой потенциал в странах, где они проживают, для того чтобы отстаивать память о Великой Отечественной, Второй мировой войне", - сказал Лавров на встрече президента Владимира Путина с членами партии "Единая Россия", пишет sputnik.md.

"Мы готовим целый ряд предложений, который касается в том числе и защиты языковых, культурных и прочих прав наших соотечественников. Эти задачи актуальны не только для дальнего зарубежья, но и для нашего ближайшего окружения с учетом тревожных тенденций, которые в ряде из этих стран в последнее время проявились" - отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, "обо всем этом мы рассчитываем поговорить" на запланированном на октябрь этого года очередном Всемирном конгрессе российских соотечественников, который, как ожидается, пройдет с участием президента РФ.
sputnik.md
  • Сегодня, 18:28
  • DTV
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