Новое исследование показало, что синие хирургические маски для лица эффективны только на 10% в предотвращении заражения COVID-19. Ученые из Университета Ватерлоо (Канада) обнаружили, что большинство тканевых масок эффективны против коронавируса только на одну десятую, поскольку не закрывают лицо должным образом. Наиболее эффективными при фильтрации аэрозолей оказались маски N95 или KN95.
Как показало новое тревожное исследование, большинства синих хирургических масок для лица, используемых многими во время пандемии, недостаточно, чтобы избежать заражения людей COVID-19, пишет mk.ru ссылаясь на Daily Mail.
Исследование, проведенное в Университете Ватерлоо в Канаде, показало, что маски N95 или KN95 лучше всего удерживают аэрозольные капли, распространяющиеся изо рта владельца маски.
Было обнаружено, что синие тканевые хирургические маски, которые стали популярными во время пандемии коронавируса, эффективны только на 10 процентов, поскольку они не закрывают лицо должным образом.
«Нет никаких сомнений в том, что носить какие-либо защитные маски полезно как для защиты в непосредственной близости, так и на расстоянии в помещении, - говорится в заявлении руководителя исследования Сергея Ярусевича, профессора машиностроения и мехатроники. – Однако есть очень серьезная разница в эффективности разных масок, когда дело доходит до контроля аэрозольных капель».
Профессор Ярусевич и его команда рассказывают, что многие люди носят маски, которые не прилегают к их лицу должным образом, в отличие от масок N95, которая плотно прилегает к лицу владельца.
Это позволяет аэрозольным каплям проникать через несколько отверстий между лицом человека и тканевой маской, что может способствовать распространению COVID-19 в многолюдных местах.
Маска N95, наоборот, способна фильтровать более 50% аэрозольных капель, в то время как другая половина рассеивается над головой пользователя.
«Многое из этого может показаться здравым смыслом, - комментирует Ярусевич. – Например, есть причина, по которой практикующие врачи носят маски N95 - они работают намного лучше. Новшество здесь состоит в том, что мы предоставили твердые цифры и строгий анализ, подтверждающие это предположение».
Команда профессора Ярусевича добавила, что испытания вентиляции показали, что даже скромная вентиляция обеспечивает примерно такой же уровень защиты, как и маски самого высокого качества.
Ранее в августе бывший советник президента Джо Байдена по COVID-19 и главный эпидемиолог предупредил американцев, что «многие из покрытий для лица, которые носят люди, не очень эффективны».
Майкл Остерхольм сказал CNN, что людям нужно начать носить респираторы N95, которые более эффективны против COVID-19.
«Мы находимся в очень неудачной ситуации, мы действительно привели нашу страну в замешательство, которое действительно упускает из виду главный момент, заключающийся в том, что мы должны сосредоточиться на вакцине, вакцине и еще раз вакцине», - сказал Остерхольм, директор Центра Исследования и политика в области инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты.
По его словам, «сегодня мы знаем, что многие из покрывающих салфеток, которые носят люди, не очень эффективны в снижении любого движения вируса внутрь или наружу».
Центры по профилактике и контролю заболеваний США (CDC) подвергались критике за запутанную позицию в отношении масок после того, как CDC отменили свои рекомендации по маскам. Федеральные чиновники в Соединенных Штатах говорят, что новые данные показали, что вакцинированные люди, инфицированные COVID-19, могут передавать коронавирус, что побуждает их рекомендовать всем носить маску в помещениях в районах с высокой степенью передачи вируса.
Штаты Техас и Флорида выступили за введение запрета на использование масок в школьных классах, но в пятницу Верховный суд Техаса отклонил последнее предложение губернатора Грега Эбботта об отказе от использования масок. Губернатор Эбботт, у которого во вторник был обнаружен положительный результат на коронавирус, возглавляет движение против масок вместе со своим коллегой-республиканцем, губернатором Флориды Роном ДеСантисом.
Школьные советы и местные власти опасаются быстрого роста числа случаев заражения COVID в Техасе на фоне распространения варианта Дельта, утверждая, что маски необходимы детям, слишком маленьким, чтобы получать вакцину от коронавируса. Это происходит, несмотря на то, что, как утверждается, вирус представляет почти нулевой риск для детей, а также доказательства, свидетельствующие о том, что маски препятствуют обучению детей и причиняют психологический вред.
По данным Департамента здравоохранения штата Техас, по состоянию на субботу в Техасе подтверждено почти 19000 новых случаев заболевания, 190 новых смертельных случаев. Флорида сообщила о более чем 150 000 новых случаев за неделю и почти 1500 новых случаях смерти от коронавируса.
Но местные чиновники воодушевлены позицией президентом Джо Байденом, который предупредил, что он «очень обеспокоен» такими штатами, как Техас, которые бросают вызов маскам, и обещают предоставить финансовую помощь школьным округам во Флориде, которые навязывают маски вопреки губернатору ДеСантису.
Тем временем лидеры штатов и городов, возглавляемых демократами (включая Калифорнию, Иллинойс, Кентукки и Нью-Джерси), быстро начали вводить требования к ношению масок против COVID-19 и вакцинам перед лицом варианта Дельта. В Вашингтоне губернатор Джей Инсли ввел обязательные прививки для всех школьных работников, включая водителей автобусов и дворников.
Представители здравоохранения США в среду объявили о планах выпустить повторные вакцины для всех американцев, чтобы укрепить их защиту на фоне резкого увеличения роста варианта Дельта и признаков того, что эффективность вакцин снижается.
Президент Байден недавно «прописал» обязательную вакцинацию различным государственным служащим, в том числе федеральным служащим, военнослужащим и медсестрам. Президент также похвалил компании, которые предписывают вакцинацию своим сотрудникам, и призвал других следовать за ними.