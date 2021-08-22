Глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил на брифинге в воскресенье, что Киев настаивает, чтобы уже этой осенью европейские компании забронировали объемы газа для транзита через территорию Украины на длительную перспективу. По его словам, даже если контракт с "Газпромом" будет продлен, это не является достаточной гарантией, что через Украину будет прокачиваться достаточный объем газа.
"Но при этом мы говорим, и об этом говорила немецкая сторона, что действительно мы готовы вести разговор о продлении текущего контракта (с "Газпромом")", - подчеркнул Витренко, добавив, что компания готова обсуждать контракты и с европейскими компаниями. mk.ru