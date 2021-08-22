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Жириновский предложил Меркель работу в России после отставки

Жириновский предложил Меркель работу в России после отставки

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что после отставки канцлер Германии Ангела Меркель может получить работу в России. Об этом он заявил в беседе с радио «Комсомольская Правда», пишет lenta.ru.

«Она уходит, в сентябре она в отставке, может быть, какую-то работу еще в России получит. Шредер (немецкий государственный деятель и политик, Председатель Совета директоров компании ПАО «НК «Роснефть» — прим. «Ленты.ру»), пожалуйста, бешеные деньги получает, и работа легкая. Так и она может получить какую-то работу, где будет и звучать должность, и хорошие капиталы», — предложил варианты трудоустройства канцлеру политик.

По словам Жириновского, зарплаты чиновников в европейских странах невысокие — они не позволяют достаточно «обогатиться» и отложить денег.

Также лидер ЛДПР прокомментировал недавний визит Меркель в Россию фразой «не в Америку же ей ехать», подчеркнув особое значение России для Германии.

Ранее в пятницу, 20 августа, состоялся последний визит Ангелы Меркель в Москву в ранге канцлера ФРГ для переговоров с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили проект «Северный поток-2», ситуацию в Афганистане и вопросы урегулирования ситуации на Донбассе.
lenta.ru
  • Сегодня, 18:40
  • DTV
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