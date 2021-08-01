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Изменения в работе российского консульства

Изменения в работе российского консульства

Со следующей недели пункт выездного консульского обслуживания Российской Федерации в столице Приднестровской Молдавской Республики возобновляет приём заявлений для оформления российского гражданства в упрощенном порядке детей до 18 лет и недееспособных лиц.

«Уважаемые граждане! С 1 сентября 2021 года возобновляется Приём заявлений для оформления российского гражданства в упрощенном порядке детей до 18 лет и недееспособных лиц», - сообщили в российском консульстве.

Порядок приема заявлений для данной категории лиц:

1. По рождению (на момент рождения ребенка оба родителя либо единственный родитель являлись гражданами РФ).
Приемное время: по вторникам с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00.
Запись на прием по телефону: 0 (533) 9-55-39 (консультации по данному телефону не предоставляются).

2. Приобретение российского гражданства детьми, один из родителей которых является гражданином РФ, а другой – иностранным гражданином.
Приемное время: по понедельникам и четвергам с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00.
Запись на приём производится посредством системы электронной очереди.

«Заявители, которые были ранее записаны в электронную очередь по данному вопросу и не попали на прием из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, будут перезаписаны в первоочередном порядке при обращении по телефону 0 (533) 9-55-39», - уточняет российское консульство.

Наталья Куренная, newspmr.com
  • Сегодня, 08:23
  • DTV
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