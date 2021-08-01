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В Украине планируют выращивать "промышленный" лес

В Украине планируют выращивать "промышленный" лес

В Украине планируют создание "промышленных лесов", в которых бизнес будет выращивать сырье для своих нужд. Об этом в воскресенье, 22 августа сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в в эфире телеканала "Украина 24".

"С учетом того, что лес является нашим достоянием, но лес - это также сырье для промышленности, я думаю, что мы будем вводить в наш лексикон словосочетание "промышленный лес". Мы должны дать бизнесу возможность, чтобы он для себя закладывал именно промышленные участки леса. Чтобы мы четко понимали, что это промышленный лес, это бизнес выращивает для себя, чтобы можно было использовать", - сказал Данилов.

По его словам, в Украине есть достаточно много свободной территории, непригодной для ведения агробизнеса, но такой, на которой можно выращивать лес, передает korrespondent.net.

Он отметил, что по поручению президента готовится заседание СНБО, где будет предложено видение развития лесной отрасли.

"Когда Владимир Александрович сделал заявление, что нам надо миллиард деревьев за три года посадить - речь идет не только об экологии, речь идет об экономике, об энергетической независимости", - уточнил Данилов.

Он также добавил, что "на сегодняшний день у нас лесная отрасль - это отрасль кумовства".

Напомним, что ранее на Волыни обнаружили подпольную пилораму. Правоохранители обнаружили в Ковельском районе незаконную порубку и заготовку леса для экспорта в Европу.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:26
  • DTV
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