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На Фестиваль раннего винограда в Дурлештах приехал всего один участник

На Фестиваль раннего винограда в Дурлештах приехал всего один участник

Фестиваль раннего винограда...без винограда. В последний день специализированной ярмарки в Дурлештах на нее приехал лишь один из пяти ранее объявленных производителей.

Лидия Рошка привезла два сорта винограда из шести, которые она выращивает: "Погода была плохая, собрали на три недели позже. Как только ухудшалась погода, зять и сватья начинали брызгать. Нужно было делать все как положено, работали целый год, вот приехали продавать", передает publika.md

Тимофей Погор выращивает виноград 20 лет, но в этом году он приехал без него: "Каждый год привозил и виноград, и вино. В этом году для ягод были плохие условия, они даже не созрели, поэтому взял только вино".

Посетители фестиваля сочувствуют аграриям: "Было бы хорошо, чтобы приехало больше производителей. Но раз только один, купим у него. У многих виноград плохой, и у меня во дворе есть, но ягоды плохое, все высохли. А кто хорошо ухаживал, вижу, у тех есть урожай".

На фестиваль пригласили производителей из Дурлешт и других населенных пунктов, но те отказались, ссылаясь на то, что гроздья еще не созрели: "Согласились принять участие пять производителей, затем отказались, потому что у нас есть конкурс на самую красивую и большую гроздь винограда. К сожалению, в этом году ягоды мелкие и некачественные".

Фестиваль раннего винограда в Дурлештах прошел в четвертый раз.
publika.md
  • Сегодня, 08:30
  • DTV
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