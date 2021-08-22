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Ученые: грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни человека

Ученые: грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни человека

Исследователи доказали, что существуют продукты и для продления жизни.
Ученые из Мичиганского университета смогли создать специальную систему, которая рассчитывает, сколько времени тот или иной продукт отнимает от продолжительности жизни или добавляет к ней, передает ru.sputnik.md ссылаясь на РИА Новости.
Специалисты оценили более 6000 типов блюд и продуктов.
"Мы обнаружили, что в среднем каждый грамм колбасных изделий, съеденный человеком, отнимает 27 секунд жизни", — говорится в статье.
Например, с учетом других факторов один хот-дог стоит 36 минут продолжительности жизни, а порция колы — 12,5 минуты, заявляют ученые.

Однако существует продукты, обладающие обратным свойством. Так, порция орехов добавляет 26 минут жизни, а лосось — 16. Помимо этого, к полезным продуктам отнесли бобовые, фрукты и овощи.
На основе расчетов, которые также брали во внимание влияние продуктов на окружающую среду через способы производства и хранения, эксперты рекомендовали увеличивать потребление рыбы и растительной пищи.
  • Сегодня, 10:27
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