Исследователи доказали, что существуют продукты и для продления жизни. Ученые из Мичиганского университета смогли создать специальную систему, которая рассчитывает, сколько времени тот или иной продукт отнимает от продолжительности жизни или добавляет к ней, передает ru.sputnik.md ссылаясь на РИА Новости. Специалисты оценили более 6000 типов блюд и продуктов. "Мы обнаружили, что в среднем каждый грамм колбасных изделий, съеденный человеком, отнимает 27 секунд жизни", — говорится в статье. Например, с учетом других факторов один хот-дог стоит 36 минут продолжительности жизни, а порция колы — 12,5 минуты, заявляют ученые.
Однако существует продукты, обладающие обратным свойством. Так, порция орехов добавляет 26 минут жизни, а лосось — 16. Помимо этого, к полезным продуктам отнесли бобовые, фрукты и овощи. На основе расчетов, которые также брали во внимание влияние продуктов на окружающую среду через способы производства и хранения, эксперты рекомендовали увеличивать потребление рыбы и растительной пищи.