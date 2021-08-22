В День независимости Молдовы Ниагарский водопад будет освещен цветами молдавского триколора. Посольство Республики Молдова в Канаде сообщает, что 27 августа, в День независимости нашей страны, Ниагарский водопад будет освещен цветами молдавского флага - синим, желтым и красным, сообщает sputnik.md Это стало возможным после того, как администрация Ниагарских парков одобрила запрос посольства Республики Молдова в Канаде. По сообщению посольства, триколор Республики Молдова будет проецироваться на воды водопада с 22.00 до 22.15 (по времени Оттавы, GMT-4).
За мероприятием могут наблюдать присутствующие как в Канаде, так и в США, а также им можно любоваться онлайн по ссылке. Напоминаем, что в этом году Республика Молдова отмечает 30-летие независимости.