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Ниагарский водопад подсветят цветами молдавского флага

Ниагарский водопад подсветят цветами молдавского флага

В День независимости Молдовы Ниагарский водопад будет освещен цветами молдавского триколора.
Посольство Республики Молдова в Канаде сообщает, что 27 августа, в День независимости нашей страны, Ниагарский водопад будет освещен цветами молдавского флага - синим, желтым и красным, сообщает sputnik.md
Это стало возможным после того, как администрация Ниагарских парков одобрила запрос посольства Республики Молдова в Канаде. По сообщению посольства, триколор Республики Молдова будет проецироваться на воды водопада с 22.00 до 22.15 (по времени Оттавы, GMT-4).

За мероприятием могут наблюдать присутствующие как в Канаде, так и в США, а также им можно любоваться онлайн по ссылке.
Напоминаем, что в этом году Республика Молдова отмечает 30-летие независимости.
  • Сегодня, 10:34
  • DTV
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