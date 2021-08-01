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2021-2022 учебный год начнется в традиционной форме

2021-2022 учебный год начнется в традиционной форме

На совещании при Президенте говорили о предстоящем начале учебного года. Обсуждали организацию как торжественных мероприятий, так и процесса обучения школьников и студентов.

Главное решение: учеба начнется очно. 1 сентября участие в школьных линейках примут ученики первых и выпускных классов всех школ республики, а также лицеисты-восьмиклассники (так как лицейское образование начинается с восьмого класса). Празднование Дня знаний должно быть организовано на открытых площадках. После того, как официально прозвенит первый звонок, будут проведены традиционные уроки мира. Непосредственно учебный процесс стартует 6 сентября. Решено, что пятницу и субботу школьники проведут с родителями, для которых эти дни согласно производственному календарю объявлены выходными. Отработают программу в субботу 11 сентября, передает пресс-служба главы государства.

Расписание формируется сейчас без учета дистанционки – все уроки за партами. Количество смен – исходя из традиционной для учебного заведения практики. Для учреждений, работающих в режиме шестидневки, субботы рабочие. Для каждого класса определят постоянный кабинет: из аудитории в аудиторию переходят учителя, ученики остаются в одном помещении. В случае, если необходимо задействовать актовый, спортивный или библиотечный зал, в нем может находиться коллектив только одного класса. Если заболел ученик, классу предписан двухнедельный карантин с переходом на дистанционную форму обучения. На входе в школу – измерение температуры и дезинфекция рук. При наличии признаков респираторных заболеваний ученик либо преподаватель в учебное заведение не допускается. Учителя работают в масках, школьники надевают их по желанию. Во всех классных комнатах установлены рециркуляторы воздуха. Обязательным является проветривание и уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств.

Аналогичны требования, предъявляемые к образовательным учреждениям среднего и высшего звена.

Вадим Красносельский подчеркнул: дальнейший формат обучения зависит от эпидемиологической обстановки, а развитие эпидситуации – от сознательности каждого гражданина.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 13:58
  • DTV
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