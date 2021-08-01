Глава г. Бендеры оценил работу коммунальщиков по обслуживанию городских улиц как неудовлетворительную и дал ряд поручений по устранению проблем. В частности, Роман Иванченков обратил внимание руководителей на недоработки профильных предприятий, несвоевременный вывоз мусора и уличного смета, нескоординированные действия коммунальщиков.
В госадминистрации обсудили актуальные городские проблемы, связанные с благоустройством, среди них - несанкционированные свалки, амброзия и многое другое. В совещании приняли участие представители ЖЭУКа, УЖКХ, службы озеленения и благоустройства, КоммуналДорСервиса, сотрудники экологической милиции , сообщает bendery-ga.org
Глава лично неоднократно объезжал город и после анализа ситуации признал работу коммунальщиков неудовлетворительной. Как вариант решения проблемы, Роман Иванченко поручил пересмотреть существующие графики вывоза мусора, листвы и веток, увеличить количество рейсов, рассмотреть вопрос о повышении заработной платы работникам коммунальных служб. Также, по его словам, необходимо усилить работу с гражданами, в том числе и через СМИ.
«Деятельность по благоустройству, вывозу бытового мусора, уличного смета, травы после покоса и веток я оцениваю на «троечку» с минусом. Ситуация такова, что у нас по городу все площадки для уличного смета превращаются по большому счету в стихийные свалки», - рассказал Сергей Юрецкий, замглавы бендерской госадминистрации по ЖКХ.
В данном случае наглядно работает так называемая теория разбитых окон. В городе есть площадки для уличного смета, листвы и веток. Несознательные граждане, видя их заполненными, добавляют к растительному мусору бытовые отходы. В итоге в тех или иных местах возникают стихийные свалки.
Работа по благоустройству ведется постоянно, но мусор в городе появляется ежедневно. Коммунальщики не справляются, жалуются: не хватает рабочих рук и техники. И это, несмотря на то, что сотрудникам увеличили рабочий день в среднем на 2 часа. Прошедшие дожди с сильным ветром только усугубили ситуацию.
«Вывоз из контейнеров производится ежедневно, в центральной части города, возле Собора - два раза в день. На некоторых участках микрорайона «Северный» - два раза в неделю. Очистка площадок для уличного смета производится через день», - пояснил директор предприятия «КоммуналДорСервис» Владимир Драненко.
«С сегодняшнего дня вводится ежедневный контроль со стороны УЖКХ по количеству произведенного и вывезенного мусора и оценка, сколько времени нужно, чтобы привести город в порядок, сколько необходимо единиц техники, финансирования», - подчеркнул глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко.
Работа по борьбе с амброзией ведется активно. По словам представителя экологической милиции, только по полям и сельхозугодиям зарегистрировано 26 протоколов и вынесено более трех десятков предписаний.
Однако, по словам главы, ситуации в сфере благоустройства на многих участках города крайне неудовлетворительная. Одна из причин – нерациональное использование ресурсов. Из-за отсутствия скоординированных действий служб на городских улицах тут и там - нелицеприятная картина. Рядом с участком со скошенной травой могут соседствовать заросли в человеческий рост. Люди думают, что это недобросовестный труд, а по факту – это территории, подведомственные разным службам.
По словам директора ЖЭУКа Александра Голубнюка, данный вопрос может решить уборка улиц бригадным методом.
По мнению главы, коммунальщикам необходимо наладить тесное взаимодействие, использовать имеющуюся технику сообща и, при необходимости, привлекать стороннюю. Проблему нехватки рабочих рук (сейчас в сфере благоустройства дефицит кадров) можно решить, увеличив фонд оплаты труда. А спиленные ветки нужно перерабатывать в щепу прямо в черте города - для этого необходимо определить несколько площадок с точками подключения к электросетям.
По окончании совещания глава поручил профильным службам совместно с УЖКХ составить типовую анкету. В ней должны быть отражены места стихийных свалок, участки, требующие покоса (вне зависимости от подведомственности территории), участки с амброзией, состояние площадок для уличного смета, реестр сухих деревьев. Что касается работы с населением, Роман Иванченко рекомендовал подключить к ней участковых.
Глава дал коммунальщикам неделю на устранение проблем и выработки плана по улучшению обслуживания города. Ко Дню Республики Бендеры должны засиять чистотой и порядком.