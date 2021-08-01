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Председателем ГТК ПМР назначен Валентин Грабко

Председателем ГТК ПМР назначен Валентин Грабко

Президент ПМР подписал указ о назначении на должность председателя Государственного таможенного комитета Валентина Васильевича Грабко.

«Прекратить исполнение обязанностей председателя ГТК ПМР полковником таможенной службы Фидельской Екатериной Анатольевной, исполняющей обязанности заместителя председателя ГТК ПМР по таможенной деятельности», - говорится в тексте документа.

Настоящий указ вступает в силу с 24 августа 2021 года, передает novostipmr.com.

Кроме того, согласно другому Указу главы государства, председателю ГТК ПМР Валентину Грабко присвоено специальное звание подполковника таможенной службы, соответствующее ранее присвоенному специальному званию подполковника юстиции.
  • Сегодня, 21:18
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