Представители Блока коммунистов и социалистов РМ требуют от молдавских властей принять ясную позицию по строительству ГЭС на реке Днестр, которое грозит проблемой с обеспечением республики водой.
Вице-спикер парламента Молдовы Влад Батрынча и председатель Комиссии по окружающей среде и региональному развитию Елена Боднаренко напомнили на брифинге в понедельник о строительстве Новоднестровской ГЭС и связанных с этим проблемах на реке Днестр, передает sputnik.md.
Как отметила Боднаренко, 17 августа на Новоднестровской гидроаккумулирующей станции ввели в эксплуатацию четвертую из шести запланированных турбин.
"Это представляет огромную опасность для реки Днестр, которая обеспечивает около 70% объема потребляемой питьевой воды в нашей стране и является стратегическим ресурсом для обеспечения экологической и общественно-экономической безопасности", – заявила Боднаренко.
По ее данным, в последние десятилетия экологическое состояние реки Днестр значительно ухудшилось, и это связано с развитием гидроэнергетики, в том числе на Новоднестровской ГАЭС. В частности, в реке наблюдаются существенные колебания уровня воды, изменения водозабора, температуры и другое. Боднаренко также обратила внимание на то, что Энергетическая стратегия Украины до 2030 года предусматривает строительство шести гидроэлектростанций в верхнем течении реки Днестр.
Батрынча в свою очередь выразил недоумение, почему молдавские власти делают вид, что подобной проблемы не существует. Он также напомнил, что в двусторонней повестке переговоров между главами Украины и Молдовы ситуация вокруг реки Днестр является самой важной темой обсуждения. "Считаем, что правительство Молдовы должно занять ясную позицию, в том числе на международных площадках. И мы должны сделать все возможное, чтобы результатом дипломатических усилий стал отказ Украины от дальнейшей реализации планов в этом отношении. В последние годы все экологи бьют тревогу, иностранные эксперты уведомляют международные структуры по этому поводу, и только в Кишиневе делают вид, что не замечают этой проблемы", – добавил Батрынча.
Он сообщил, что на первом пленарном заседании парламента в сентябре депутаты Блока потребуют заслушать представителей правительства, в том числе МИДЕИ, по вопросу их позиции и политики в отношении реки Днестр. sputnik.md