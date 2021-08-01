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Гражданам Молдовы объявили новые правила въезда в Россию

Гражданам Молдовы объявили новые правила въезда в Россию

С 1 сентября этого года граждане Республики Молдова, намеревающиеся въехать на территорию Российской Федерации, обязаны до момента пересечения государственной границы зарегистрировать результаты теста на COVID-19 в мобильном приложении „Путешествую без COVID-19”, разработанном российскими властями. Тест должен быть проведен методом PCR, должен быть отрицательным и охватывать 72-часовой период с момента взятия проб до пересечения границы.

В течение трех календарных дней с момента въезда на территорию Российской Федерации человек в обязательном порядке должен пройти тестирование на COVID-19 методом реакции PCR. До получения результатов придется соблюдать режим самоизоляции дома/по месту своего пребывания, пишет ipn.md.

Нет необходимости тестироваться методом PCR на территории Российской Федерации гражданам Республики Молдова, имеющим подтверждение, что в течение последних 12 месяцев они были вакцинированы против COVID-19 или что в течение последних шести месяцев были инфицированы вирусом SARS-CoV-2.

Республика Молдова находится в процессе присоединения к мобильной платформе ”Путешествую без Covid-19”. Онлайн-приложение ”Путешествую без Covid-19” доступно на сайте МИД России.

ipn.md
  • Сегодня, 21:32
  • DTV
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