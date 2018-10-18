Dnestr.TV

 
0

Стратегия развития приднестровской дорожной отрасли на 2022-2026 г

Стратегия развития приднестровской дорожной отрасли на 2022-2026 г

Стратегия развития дорожной отрасли Приднестровья на 2022-2026 годы предусматривает существенное увеличение средств, которые направят на обновление дорожного полотна республиканского и местного значения, реконструкцию придомовых территорий и тротуаров, а также на ремонт второстепенных дорог.

Уже со следующего года смету Дорожного фонда планируется увеличить в 1,7 раза и составит сумму в размере 278 млн рублей ПМР, сообщает newspmr.com

«Актуальность этой темы ни у кого не вызывает сомнений. Это проблема, которую обозначают регулярно граждане нашей республики перед Президентом, Правительством, Верховным Советом. И это задача, которую ставит перед Правительством Президент – более динамичное движение вперед в части восстановления дорог», - прокомментировал глава Правительства ПМР.

Опорные пункты пятилетней программы – улучшение качества дорожного полотна, повышение срока его службы, увеличение средств на ремонт дорог, приведение мостов в исправное состояние, модернизация парка техники предприятий дорожной отрасли, обновление светофоров и новых дорожных знаков, прокладка уличного освещения.

Кроме этого, в стратегии указаны следующие аспекты: обеспечение водоотвода с проезжих частей улиц, реконструкция тротуаров, остановочных пунктов, обустройство пешеходных переходов под нужды маломобильных групп населения, подготовка специалистов в сфере дорожной отрасли.

Главы госадминистраций городов и районов республики считают справедливым подход, при котором местные депутаты будут определять участки дорог, на которые следует направить выделенные средства. Идея получила поддержку у председателя Правительства ПМР.

Дорожную технику предполагается закупать в рамках Фонда капитальных вложений. Александр Мартынов считает, что в следующем году нужно закрыть наиболее острую потребность.

Стратегия развития дорожной отрасли Приднестровья на 2022-2026 годы в ближайшее время представят членам кабинета министров.

Иван Суворов, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 10:41
  • DTV
  • Просмотров: 3
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна