Стратегия развития дорожной отрасли Приднестровья на 2022-2026 годы предусматривает существенное увеличение средств, которые направят на обновление дорожного полотна республиканского и местного значения, реконструкцию придомовых территорий и тротуаров, а также на ремонт второстепенных дорог.
Уже со следующего года смету Дорожного фонда планируется увеличить в 1,7 раза и составит сумму в размере 278 млн рублей ПМР, сообщает newspmr.com
«Актуальность этой темы ни у кого не вызывает сомнений. Это проблема, которую обозначают регулярно граждане нашей республики перед Президентом, Правительством, Верховным Советом. И это задача, которую ставит перед Правительством Президент – более динамичное движение вперед в части восстановления дорог», - прокомментировал глава Правительства ПМР.
Опорные пункты пятилетней программы – улучшение качества дорожного полотна, повышение срока его службы, увеличение средств на ремонт дорог, приведение мостов в исправное состояние, модернизация парка техники предприятий дорожной отрасли, обновление светофоров и новых дорожных знаков, прокладка уличного освещения.
Кроме этого, в стратегии указаны следующие аспекты: обеспечение водоотвода с проезжих частей улиц, реконструкция тротуаров, остановочных пунктов, обустройство пешеходных переходов под нужды маломобильных групп населения, подготовка специалистов в сфере дорожной отрасли.
Главы госадминистраций городов и районов республики считают справедливым подход, при котором местные депутаты будут определять участки дорог, на которые следует направить выделенные средства. Идея получила поддержку у председателя Правительства ПМР.
Дорожную технику предполагается закупать в рамках Фонда капитальных вложений. Александр Мартынов считает, что в следующем году нужно закрыть наиболее острую потребность.
Стратегия развития дорожной отрасли Приднестровья на 2022-2026 годы в ближайшее время представят членам кабинета министров.