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Республиканская педагогическая конференция пройдёт онлайн С 25 по 27 августа

Республиканская педагогическая конференция пройдёт онлайн С 25 по 27 августа

Как сообщается на официальном сайте minpros.infoМинистерства просвещения ПМР, с 25 по 27 августа пройдёт республиканская конференция руководящих и педагогических работников. Ее тема - «Ключевые направления деятельности системы образования ПМР».

Пленарное заседание конференции начнётся 25 августа в 10 часов и пройдёт в в формате видеоконференции Skype. 4 секции конференции будут работать 26-27 августа с 10:00 до 11:30 и с 14:00 до 15:30.

Тема первой секции – «Цифровая трансформация образовательного процесса». Планируется обсудить широкий круг вопросов, связанных с современным состоянием цифровизации образования, перспективные цифровые обучающие среды и системы. Модератором выступит заместитель министра просвещения ПМР Наталья Солдатова. Секция начнёт работу в 10:00 26 августа.

В рамках второй секции будут обсуждаться теоретические и прикладные аспекты реализации государственной молодёжной политики, а также тенденции и перспективы развития приднестровской молодёжи. Модератором будет Судабер Гусейнова - начальник управления молодежной политики Минпроса. Секция начнёт работу в 14:00 26 августа.

Проблемы и перспективы подготовки кадров в эпоху цифровой экономики специалисты обсудят в рамках третьей секции, которая откроется в 10:00 27 августа. Модерировать работу будет начальник управления профессионального образования Министерства просвещения Людмила Тануркова.

Эффективные практики и перспективы развития педагогических сообществ молодых педагогов республики будут обсуждаться в ходе работы четвертой секции, модерировать которую будет Марина Тымчек - начальник управления инспектирования, аттестации и мониторинга системы образования Минпроса ПМР. Секция откроется в 14:00 27 августа.

Подключиться к конференции Google meet можно по ссылкам, которые будут направлены письмом в управления народного образования городов и районов республики.
  • Сегодня, 10:53
  • DTV
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