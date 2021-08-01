Как сообщается на официальном сайте minpros.infoМинистерства просвещения ПМР, с 25 по 27 августа пройдёт республиканская конференция руководящих и педагогических работников. Ее тема - «Ключевые направления деятельности системы образования ПМР».
Пленарное заседание конференции начнётся 25 августа в 10 часов и пройдёт в в формате видеоконференции Skype. 4 секции конференции будут работать 26-27 августа с 10:00 до 11:30 и с 14:00 до 15:30.
Тема первой секции – «Цифровая трансформация образовательного процесса». Планируется обсудить широкий круг вопросов, связанных с современным состоянием цифровизации образования, перспективные цифровые обучающие среды и системы. Модератором выступит заместитель министра просвещения ПМР Наталья Солдатова. Секция начнёт работу в 10:00 26 августа.
В рамках второй секции будут обсуждаться теоретические и прикладные аспекты реализации государственной молодёжной политики, а также тенденции и перспективы развития приднестровской молодёжи. Модератором будет Судабер Гусейнова - начальник управления молодежной политики Минпроса. Секция начнёт работу в 14:00 26 августа.
Проблемы и перспективы подготовки кадров в эпоху цифровой экономики специалисты обсудят в рамках третьей секции, которая откроется в 10:00 27 августа. Модерировать работу будет начальник управления профессионального образования Министерства просвещения Людмила Тануркова.
Эффективные практики и перспективы развития педагогических сообществ молодых педагогов республики будут обсуждаться в ходе работы четвертой секции, модерировать которую будет Марина Тымчек - начальник управления инспектирования, аттестации и мониторинга системы образования Минпроса ПМР. Секция откроется в 14:00 27 августа.
Подключиться к конференции Google meet можно по ссылкам, которые будут направлены письмом в управления народного образования городов и районов республики.