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Водородные автомобили и автобусы появятся на рынке в 2024 году

Водородные автомобили и автобусы появятся на рынке в 2024 году

В 2023 году начнётся опытная эксплуатация водородного автомобиля Aurus, а с 2024-го машины будут поставлять на рынок. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме "Армия-2021".

"У меня была возможность попробовать проехать на первом водородном "Аурусе" и убедиться в том, что наши инженеры находятся на правильном пути. Мы будем демонстрировать на Восточном экономическом форуме этот образец, продолжать работу и наращивать компетенции в этом направлении", — сказал он телеканалу "Звезда".
Мантуров отметил, что компания будет поставлять не только водородные автомобили, но и автобусы.

Напомним, что Aurus — первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ. Спецверсии машин этой марки используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента России. Лайф даже показывал, как выглядит"президентский" Aurus изнутри life.ru/ .

Ранее НАМИ разработал прототип Aurus на водороде. В мае машину представили министру промышленности и торговли Денису Мантурову на заводе Ford Sollers в Елабуге. Там же запустили серийное производство Aurus Senat.Таким образом, завод стал единственным в мире, который имеет разработанный лабораторный образец на таком носителе.

Как ранее сообщал Лайф, в линейке автомобилей Aurus предусмотрен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Стартовая цена на первый люксовый седан Aurus S600 будет составлять 10–12 млн рублей. Автомобиль будет предлагаться в двух версиях — бронированной и обычной. Aurus Senat L700 в кузове лимузин будет предлагаться только в бронированной версии.
  • Сегодня, 12:10
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