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«Зелёный» пресс-тур в Ягорлык

«Зелёный» пресс-тур в Ягорлык

«Зелёный» пресс-тур в Ягорлык

«Зелёный» пресс-тур в Ягорлык

Много красивых мест в Приднестровье, но настоящей жемчужиной считается единственный на этой территории заповедник «Ягорлык» . Журналистский десант побывал на территории природоохранной системы, и в ходе зелёного пресс-тура выяснял , как живёт заповедник , в чём его уникальность и особенность, из-за чего страдает и какие есть сегодня проблемы.
Территория заповедника Ягорлык более тысячи гектаров, и для того чтобы увидеть его с высоты птичьего полёта нужно проделать путь к смотровой вышке. Для этого журналистский десант, не смотря на летний зной, одолели крутой подъем по экскурсионной тропе до самой высокой точки
в сопровождении сотрудника заповедника и благодаря которому узнали много нового о природоохранной деятельности.
По всему пути следования эколог делился интересными подробностями жизни заповедника.
Подробности в сюжете Днестр ТВ :

  • Сегодня, 13:19
  • DTV
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