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Освобождение Молдавии от фашистов радует не всех

Освобождение Молдавии от фашистов радует не всех

Сегодня, 24 августа, Молдавия отмечает 77-й годовщину со дня освобождения Кишинева от фашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишинёвской операции советских войск. Новое проевропейское руководство республики проигнорировало эту дату, сообщает eadaily.com

С поздравлением к гражданам страны обратился лидер Партии социалистов Игорь Додон. Экс-президент отметил, что итогом этой победоносной операции стал разгром крупной группировки немецкой армии, прикрывавшей балканское направление, а Румыния, являвшаяся союзником гитлеровской Германии, была выведена из войны.

«На территории Молдавии был ликвидирован один из наиболее жестоких оккупационных режимов, жертвами которого стали десятки тысяч наших соотечественников — евреи, ромы, представители других народов нашей страны», — напомнил Додон.

Ранее действующий президент Республики Молдавия Майя Санду назвала румынского диктатора и нацистского преступника Иона Антонеску «яркой исторической личностью», а также поддержала позицию посла Румынии Дэниела Ионицэ, который сказал, что «воевавшие на стороне фашистов румынские солдаты, павшие на этих землях, сражались за воссоединение страны».
  • Сегодня, 13:56
  • DTV
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