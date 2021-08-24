Сегодня, 24 августа, Молдавия отмечает 77-й годовщину со дня освобождения Кишинева от фашистских захватчиков в ходе Ясско-Кишинёвской операции советских войск. Новое проевропейское руководство республики проигнорировало эту дату, сообщает eadaily.com
С поздравлением к гражданам страны обратился лидер Партии социалистов Игорь Додон. Экс-президент отметил, что итогом этой победоносной операции стал разгром крупной группировки немецкой армии, прикрывавшей балканское направление, а Румыния, являвшаяся союзником гитлеровской Германии, была выведена из войны.
«На территории Молдавии был ликвидирован один из наиболее жестоких оккупационных режимов, жертвами которого стали десятки тысяч наших соотечественников — евреи, ромы, представители других народов нашей страны», — напомнил Додон.
Ранее действующий президент Республики Молдавия Майя Санду назвала румынского диктатора и нацистского преступника Иона Антонеску «яркой исторической личностью», а также поддержала позицию посла Румынии Дэниела Ионицэ, который сказал, что «воевавшие на стороне фашистов румынские солдаты, павшие на этих землях, сражались за воссоединение страны».