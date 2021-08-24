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В Молдове учителя возмущены решением властей о проведении тестов за свой счет

В Молдове учителя возмущены решением властей о проведении тестов за свой счет

Профсоюз науки и образования РМ выступил в защиту преподавателей в контексте решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья обязать учителей за свой счет тестироваться на наличие коронавируса каждые 14 дней, передает sputnik.md.

В связи с этим решением в Профсоюзе отметили следующие моменты:

Все преподаватели ежемесячно оплачивают медицинскую страховку (9% от заработной платы), что позволяет им бесплатно проводить как экспресс-тесты на антиген, так и ПЦР-тесты;

Есть категория людей, у которых есть побочные реакции на вакцинацию и/или есть медицинские противопоказания. В отношении них фраза "на собственные деньги" звучит как издевательство;

Иммунизация населения – это необходимая вещь для преодоления пандемического кризиса, но важно соблюдать добровольный принцип вакцинации, чтобы избежать любого насилия или запугивания;

Попытка властей любого уровня "увязать" процесс вакцинации с ограничением конституционных прав на труд, здоровье и жизнь является злоупотреблением и грубым нарушением гражданских прав и свобод;

Как отметили в Профсоюзе, в их адрес уже было направлено множество писем от учителей с недоумением в связи с вышеупомянутым обязательством.
Федерация профсоюзов образования и науки, исходя из установленных законом обязательств по защите прав и свобод членов профсоюзов, обращается с призывом к правительственным чиновникам, принимающим решения, к министру здравоохранения Алле Немеренко с просьбой внести некоторые пояснения к этим рекомендациям.

По мнению представителей профсоюзов, настаивание на обязательной вакцинации неизбежно приведет к усилению нежелательной социальной напряженности.

Федерация профсоюзов образования и науки выслушает мнение педагогических коллективов, после чего при необходимости будет опубликована официальная реакция.
sputnik.md
  • Вчера, 20:22
  • DTV
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