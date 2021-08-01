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G7 назвала условие признания "Талибана"

G7 назвала условие признания "Талибана"

Лидеры G7 в заявлении по итогам виртуальной встречи обратились к радикальному движению "Талибан", захватившему власть в Афганистане. Заявление опубликовало правительство Великобритании во вторник, 24 августа.

Лидеры США, Германии, Франции, Италии, Японии, Британии, Канады и ЕС подтвердили свою поддержку народу Афганистана и намерение поддержать афганских беженцев, а также призвали партнеров Афганистана поддержать усилия направленные на региональную стабильность, пишет korrespondent.net.

"В рамках этого нашей первоочередной задачей является обеспечение безопасной эвакуации наших граждан и тех афганцев, которые сотрудничали с нами и помогали нам на протяжении последних двадцати лет, а также обеспечить безопасных выход из Афганистана", - сказано в заявлении.

Кроме того, G7 пригрозила "Талибану" ответственностью за нарушение обязательств по противодействию терроризму, нарушению прав человека, в частности, женщин и меньшинств.

"Легитимность будущего правительства будет зависеть от подхода, который он будет употреблять для выполнения своих международных обязательств и обязательств по обеспечению стабильности в Афганистане", - добавили в G7.

Ранее СМИ узнали, что глава ЦРУ тайно встретился с талибами. Речь, вероятно, шла о продлении времени для вывода американских войск и гражданских из Афганистана.
korrespondent.net
  • Вчера, 20:25
  • DTV
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