Дата 1 сентября, когда Украина может изменить режим пересечения своей границы для автомобилей с приднестровскими номерами, еще не наступила. Однако на сегодняшний день уже поступают сигналы о том, что приднестровские автолюбители начинают сталкиваться со сложностями на украинской территории. Одним из таких недавних сигналов стало сообщение жительницы Тирасполя Елены Гешко-Максимюк в группе Facebook «Приднестровье Онлайн». Она рассказала, что автомашину, в которой ехала ее семья, на трассе Николаев-Одесса остановил сотрудник дорожной полиции Украины. Автомобиль был на приднестровских номерах, водительское удостоверение – тоже приднестровское. Инспектор ДПУ заявил, что такое удостоверение не соответствует международным требованиям, то есть Венской конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года. Результатом стало наложение штрафа в 3 400 гривен за управление автомобилем без права вождения.
В комментариях к сообщению Елена Гешко-Максимюк отметила, что на столе у инспектора дорожной полиции был точно такой же протокол на имя еще одного человека. «То есть не только мы "попались"», - резюмировала она.
Вопросом о том, что же будет с приднестровским автотранспортом после 1 сентября, задаются и другие пользователи соцсетей. Один из них опубликовал фото документа, в котором Государственная таможенная служба Украины, ссылаясь на информацию украинского Министерства иностранных дел, предписывает региональным таможням с 1 сентября не пропускать через границу автомобили с приднестровскими номерами.
В Министерстве иностранных дел ПМР ИА «Новости Приднестровья» подтвердили, что проблема с перемещением приднестровских водителей в Украине действительно обострилась. Единичные случаи санкций по отношению к приднестровским автолюбителям были и раньше, но тогда это было связано с инициативой конкретных украинских полицейских. Сейчас же, за нынешнее лето, зафиксировано уже несколько таких случаев, то есть можно говорить о целенаправленном подходе.
МИД Приднестровья уже направил обращения с описанием ситуации в адрес всех участников переговорного формата «5+2». Первое из них ушло украинской стороне. Внешнеполитическое ведомство будет оказывать и правовую помощь пострадавшим водителям.
Отметим, что приднестровские водительские удостоверения на самом деле соответствуют всем требованиям Венской конвенции, которая в свое время была признана в ПМР рамочной нормой права. Дизайн удостоверения выполнен так, как это предписано международными правилами, и его образец ПМР направила в Организацию Объединенных Наций, являющуюся депозитарием Венской конвенции. Сама процедура обучения водителей и выдачи удостоверений организована в Приднестровье точно так же, как в других странах мира.
По словам нашего дипломатического источника, проблема водительских удостоверений не раз обсуждалась со спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ Томасом Майером-Хартингом, который всегда заверял, что если на авто есть нейтральные номера, то за приднестровские удостоверения никто не будет «ни останавливать, ни штрафовать, ни препятствовать пересечению границы».
Нынешние проблемы автотранспорта из ПМР на самом деле порождены не Киевом, а Кишиневом, и, соответственно, их решение – тоже за Кишиневом. Украинские таможенники ссылаются на МИД Украины, а он, в свою очередь, - на Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, чье обращение к украинским властям и стало первопричиной того, что происходит сегодня с приднестровскими автолюбителями в соседней стране.
При этом Приднестровье еще в 2019 году предложило решить вопрос с водительскими удостоверениями, разработав их согласованный «нейтральный» образец – примерно так, как это было с нейтральными номерами. Выдавать такие удостоверения можно было бы на тех же пунктах регистрации транспортных средств (ПРТС). Но молдавская сторона вообще не услышала это предложение.
В результате сегодня сложилась патовая ситуация: Кишинев стремится вывести из международного оборота приднестровские удостоверения, не желая при этом обсуждать какую-то реальную альтернативу им. Вернее, своя альтернатива у властей РМ есть – замена приднестровских удостоверений на молдавские. Однако связанные с ней схемы сегодня таковы, что порой заставляют усомниться – полностью ли легальна эта процедура с точки зрения международных норм?
Киев же в нынешней ситуации просто исполняет дипломатические ноты Кишинева. Как подчеркнули в МИД Приднестровья, так было и в апреле-мае 2020 года, во время пандемии COVID-19, когда на украинской границе застряли товары первой необходимости и медицинские грузы для ПМР. «Тогда мы получили четкие подтверждения от украинцев, что происходило это всё по требованию молдавской стороны», - сказал ИА «Новости Приднестровья» источник в приднестровском внешнеполитическом ведомстве. novostipmr.com