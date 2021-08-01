На выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва в Приднестровье будет открыто 27 участков – на 5 больше, чем на предыдущих выборах, прошедших в 2016 году. Об этом в ходе заседания Общественного совета г. Тирасполь сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Приднестровья Елена Городецкая, пишет novostipmr.com.
В частности, в Тирасполе новые участки откроются во Дворце культуры, 14-й школе, культурно-просветительском центре имени Кирилла и Мефодия Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко.
Большинство избирательных участков будут работать только один день – 19 сентября. Трёхдневное голосование пройдёт на четырёх участках, два из которых – на территории Оперативной группы российских войск в Приднестровье и миротворческого батальона в Бендерах – будут доступны только для военнослужащих и членов их семей. Из числа общедоступных участков трехдневное голосование – с 17 до 19 сентября – будет организовано на избирательном участке во Дворце Республики и в Доме офицеров.
Большинство тираспольских участков будут приписаны к Смоленскому избирательному округу. Кроме того, один участок будет приписан к Балашовскому избирательному округу, а два участка – к Правобережному избирательному округу Воронежской области.
Голосование будет проходить с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет, в частности, по российскому заграничному паспорту, внутреннему паспорту гражданина Российской Федерации либо паспорту СССР, в котором есть вкладыш или отметка о российском гражданстве.
В связи с тем, что многие приднестровцы из-за ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, не смогли вовремя обменять заграничные паспорта, Елена Городецкая подчеркнула, что проголосовать можно будет и по просроченным документам. По ее словам, Верховный суд РФ принял решение, согласно которому истечение срока действия документа не умаляет избирательных прав.
Каждый участник голосования получит два бюллетеня. Один по одномандатному избирательному округу, в который будут включены примерно 8-9 кандидатов, другой – по многомандатному на 14 политических партий.
В состав избирательных комиссий войдут 600 граждан России, проживающих в Приднестровье и имеющих опыт организации выборов. Контроль за ходом выборов будут осуществлять 54 наблюдателя, направленных Общественной палатой РФ.
Граждане, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на избирательный участок, смогут проголосовать на дому. Телефоны избирательных комиссий, по которым можно будет оставить заявку, обнародуют 10 сентября.
Адреса помещений для голосования будут опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии, каждому пенсионеру, имеющему гражданство России, придет приглашение принять участие в выборах. На рынках и в торговых центрах будут транслироваться соответствующие аудиоролики. Необходимые материалы будут опубликованы в средствах массовой информации.
Елена Городецкая напомнила также, что 12 сентября начинается избирательная кампания по выборам Президента Приднестровской Молдавской Республики. Она сообщила, что все организационные мероприятия уже проведены. Проверена готовность участковых комиссий проводить голосования, уточнены границы избирательных участков. Все помещения для голосования остались без изменений.
«Надеемся на высокую активность нашего населения. Необходимо проявить активность, прийти на избирательный участок и выразить своё мнение. От мнения каждого зависит результат выборов. Предыдущие пять лет хорошо показали, как много зависит от того, кто находится в статусе депутата, главы села, Президента Приднестровской Молдавской Республики, как много зависит от того, кто защищает наши интересы в Российской Федерации», - подчеркнула Елена Городецкая. novostipmr.com