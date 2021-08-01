Dnestr.TV

 
0

Граждане Молдовы не смогли улететь в Италию и Испанию, хотя были вакцинированы

Граждане Молдовы не смогли улететь в Италию и Испанию, хотя были вакцинированы

Некоторым пассажирам, которые хотели в понедельник, 23 августа, улететь в Италию и Испанию рейсом компании Air Moldova, пришлось вернуться обратно.
Представители компании отказались регистрировать билеты и допускать их к посадке, потому что они не представили результаты теста на COVID-19, пишет point.md anticoruptie.md

Люди утверждают, что они были вакцинированы обеими дозами вакцины, а сотрудники агентства по продаже авиабилетов ввели их в заблуждение, что им не нужны тесты, если они предъявят свидетельство о вакцинации.

Лилиана Симиника рассказала, что за несколько дней до вылета она позвонила в информационную службу аэропорта Кишинева и ей сказали, что ей не нужно делать тест, если у нее есть свидетельство о вакцинации.

«Я приехала в аэропорт раньше, хотела зарегистрировать свой билет, но они отказались, потому что у меня не было теста, хотя я предъявила им свидетельство о вакцинации. На территории аэропорта есть лаборатория экспресс-тестирования на COVID-19, я заплатила 450 леев, и мне сделали тест. Тем не менее, мне не разрешили зарегистрироваться на том основании, что было уже поздно, хотя до взлета оставалось еще 25 минут», - рассказала женщина.

Лилиана Симиника также сообщила, что вместе с еще десятью людьми она пошла в агентство по продаже билетов, чтобы вернуть их и получить обратно деньги, но им всем было отказано.

«Я заплатила 280 евро, чтобы добраться до Испании. Затем я потратила еще 500 евро и купила еще один билет с пересадкой в Австрии. Я учитель, и эта сумма для меня очень высока. Мы решили обратиться в суд, чтобы вернуть деньги. Меня не проинформировали должным образом. Свидетельство о вакцинации от Молдовы признается в Испании. Если они берут деньги от людей, они должны предоставлять им качественные услуги, а не издеваться над ними», - добавила учительница.

Глава инспектората пограничной полиции Росиян Василой сказал, что пограничная полиция проверяет только действительность паспортов, а правила посадки в самолет устанавливаются авиакомпаниями.

«Насколько мне известно, правила вводятся в зависимости от ограничений в стране назначения», - сказал Василой.

По данным Министерства иностранных дел и европейской интеграции, сертификаты о вакцинации, выданные властями Молдовы, признаются Украиной, Венгрией, Грузией, Турцией, Черногорией, Казахстаном, Туркменистаном, Беларусью, Сербией, Болгарией, Королевством Испания, Румынией, Сан-Марино, Эстонией, Грецией, Германией, Литвой, Австрией, Хорватейя, Словакией, Словенией, Швейцарией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной, Ирландией, Данией, Арменией, Францией, Нидерландами и Чехией. Признание молдавских свидетельств о вакцинации Польшей, Великобританией, Францией, Россией, Ирландией, Латвией, Италией, Кыргызстаном, Таджикистаном, Израилем, Люксембургом, Арменией и Узбекистаном изучается.


Из-за новых правил в кишиневском аэропорту, запрещающим людям встречать прилетающих в здании аэропорта, теперь там царит хаос. Люди толпятся на площадках перед входами, при этом сообщают им весьма скудную информацию, расслышать которую затрудняют звуки улицы и проходящей рядом трассы, передает bloknot-moldova.md.

Табло внутри аэропорта не работают, так что даже если вы попробуете разглядеть что-либо через стекла, то получить нужные вам сведения не удастся. Остается лишь пытаться узнать информацию у выходящих - дорогие, подскажите-ка, вы с какого рейса?

  • Сегодня, 09:13
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна