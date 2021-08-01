Некоторым пассажирам, которые хотели в понедельник, 23 августа, улететь в Италию и Испанию рейсом компании Air Moldova, пришлось вернуться обратно. Представители компании отказались регистрировать билеты и допускать их к посадке, потому что они не представили результаты теста на COVID-19, пишет point.md anticoruptie.md
Люди утверждают, что они были вакцинированы обеими дозами вакцины, а сотрудники агентства по продаже авиабилетов ввели их в заблуждение, что им не нужны тесты, если они предъявят свидетельство о вакцинации.
Лилиана Симиника рассказала, что за несколько дней до вылета она позвонила в информационную службу аэропорта Кишинева и ей сказали, что ей не нужно делать тест, если у нее есть свидетельство о вакцинации.
«Я приехала в аэропорт раньше, хотела зарегистрировать свой билет, но они отказались, потому что у меня не было теста, хотя я предъявила им свидетельство о вакцинации. На территории аэропорта есть лаборатория экспресс-тестирования на COVID-19, я заплатила 450 леев, и мне сделали тест. Тем не менее, мне не разрешили зарегистрироваться на том основании, что было уже поздно, хотя до взлета оставалось еще 25 минут», - рассказала женщина.
Лилиана Симиника также сообщила, что вместе с еще десятью людьми она пошла в агентство по продаже билетов, чтобы вернуть их и получить обратно деньги, но им всем было отказано.
«Я заплатила 280 евро, чтобы добраться до Испании. Затем я потратила еще 500 евро и купила еще один билет с пересадкой в Австрии. Я учитель, и эта сумма для меня очень высока. Мы решили обратиться в суд, чтобы вернуть деньги. Меня не проинформировали должным образом. Свидетельство о вакцинации от Молдовы признается в Испании. Если они берут деньги от людей, они должны предоставлять им качественные услуги, а не издеваться над ними», - добавила учительница.
Глава инспектората пограничной полиции Росиян Василой сказал, что пограничная полиция проверяет только действительность паспортов, а правила посадки в самолет устанавливаются авиакомпаниями.
«Насколько мне известно, правила вводятся в зависимости от ограничений в стране назначения», - сказал Василой.
По данным Министерства иностранных дел и европейской интеграции, сертификаты о вакцинации, выданные властями Молдовы, признаются Украиной, Венгрией, Грузией, Турцией, Черногорией, Казахстаном, Туркменистаном, Беларусью, Сербией, Болгарией, Королевством Испания, Румынией, Сан-Марино, Эстонией, Грецией, Германией, Литвой, Австрией, Хорватейя, Словакией, Словенией, Швейцарией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной, Ирландией, Данией, Арменией, Францией, Нидерландами и Чехией. Признание молдавских свидетельств о вакцинации Польшей, Великобританией, Францией, Россией, Ирландией, Латвией, Италией, Кыргызстаном, Таджикистаном, Израилем, Люксембургом, Арменией и Узбекистаном изучается.
Из-за новых правил в кишиневском аэропорту, запрещающим людям встречать прилетающих в здании аэропорта, теперь там царит хаос. Люди толпятся на площадках перед входами, при этом сообщают им весьма скудную информацию, расслышать которую затрудняют звуки улицы и проходящей рядом трассы, передает bloknot-moldova.md.
Табло внутри аэропорта не работают, так что даже если вы попробуете разглядеть что-либо через стекла, то получить нужные вам сведения не удастся. Остается лишь пытаться узнать информацию у выходящих - дорогие, подскажите-ка, вы с какого рейса?