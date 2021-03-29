За медали поборются и приднестровские спортсмены: Дмитрий Лавров (настольный теннис) и Денис Раюл (пауэрлифтинг)
Сегодня в Токио прошла церемония открытия Паралимпийских игр - 2020, в которых принимают участие спортсмены с инвалидностью. Всего на соревнованиях представлена 161 страна. За медали поборются и приднестровцы: Дмитрий Лавров (настольный теннис), который выступает в составе сборной команды Российской Федерации, и Денис Раюл (пауэрлифтинг), сообщает novostipmr.com
Дмитрий Лавров – мастер спорта международного класса по настольному теннису, шестикратный чемпион России, многократный призёр международных соревнований.
Настольным теннисом Дмитрий Лавров начал заниматься в спортклубе инвалидов «Тирас-ракета».
Денис Раюл на Паралимпиаде будет участвовать в соревнованиях по пауэрлифтингу. Его личный рекорд – жим штанги весом 171 кг. В нынешнем году уже принимал участие в престижных соревнованиях, которые проходили в Манчестере, Тбилиси, Дубае.
Денис Раюл - первый в истории Дубоссар и Дубоссарского района параспортсмен, который прошёл критерии отбора по международным стандартам. Выполнил с запасом квалификационные требования и критерии отбора, установленные и утверждённые Международным паралимпийским комитетом. Всего в рамках Летних Паралимпийских игр в Токио будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. Соревнования пройдут на 21 спортивном объекте. Завершатся летние Паралимпийские игры 5 сентября.
Напомним, что Паралимпийские игры – это международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года - на тех же спортивных объектах. Летние Паралимпийские игры проводятся с 1960 года, а зимние - с 1976 года.