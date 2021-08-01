Сканы паспортов 1,3 млн российских клиентов косметической компании Oriflame выставлены на продажу на хакерском форуме. Злоумышленники могут использовать их для оформления микрокредитов, сим-карт, регистрации в онлайн-сервисах или в телефонных мошенничествах, предупреждают эксперты. В Oriflame расследуют инцидент.
В компании признают, что пострадали клиенты не только из России, но также из других стран СНГ и Азии. «Oriflame усилила меры кибербезопасности и расследует инцидент при участии правоохранительных органов, сообщает kommersant.ru
Oriflame — шведский бренд косметики. Компания работает в 60 странах и ведет продажи через независимых дистрибуторов, которых у нее, по собственным данным, 3 млн человек по всему миру. Ранее продавец на форуме выкладывал сканы документов клиентов Oriflame в Грузии и Казахстане и заявлял, что в его руках данные участников системы из 14 стран. Поскольку данные по России не первые, атака производилась из другой страны, считает директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский. «Вероятно, компания отказалась выкупать данные у злоумышленников, поэтому теперь они выкладываются в публичный доступ»,— добавляет основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.
Предложения доступа к корпоративным сетям наводнили черный рынок База из 1,3 млн копий сканов паспортов на черном рынке обойдется в сотни тысяч долларов, оценивает управляющий RTM Group Евгений Царев. По поддельным документам можно взять микрозаем, зарегистрировать домены в зоне .ru, сим-карты или кошельки платежных систем — «качественная копия реального паспорта является исходной точкой в мошеннических схемах», рассказывает он. Объединив информацию, например, с базой пластиковых карт, злоумышленник может подготовить поддельный паспорт или оформить электронную подпись, что может привести к краже всех денег с банковских счетов или перепродаже активов, предупреждает эксперт.
Утечка Oriflame не первая среди компаний, развивающих сетевой маркетинг. В 2020 году в открытый доступ попали данные 19 млн клиентов и работников компании Avon, включая имена, номера телефонов, даты рождения, e-mail и адреса, отметил Ашот Оганесян. А в 2019 году из-за уязвимостей облачного сервиса в открытый доступ попали около 100 тыс. записей клиентов Herbalife, включавшие имена, телефоны и адреса электронной почты, рассказал он. В сетевом маркетинге, объясняет Леонид Чуриков, клиенты часто являются и продавцами, и потому в компании оказывается много более подробных сведений, чем при утечках в ритейле.