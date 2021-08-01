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Утекающая красота: хакеры выставили на продажу сканы паспортов 1,3 млн клиентов Oriflame

Утекающая красота: хакеры выставили на продажу сканы паспортов 1,3 млн клиентов Oriflame
Сканы паспортов 1,3 млн российских клиентов косметической компании Oriflame выставлены на продажу на хакерском форуме. Злоумышленники могут использовать их для оформления микрокредитов, сим-карт, регистрации в онлайн-сервисах или в телефонных мошенничествах, предупреждают эксперты. В Oriflame расследуют инцидент.

В компании признают, что пострадали клиенты не только из России, но также из других стран СНГ и Азии. «Oriflame усилила меры кибербезопасности и расследует инцидент при участии правоохранительных органов, сообщает kommersant.ru

Oriflame — шведский бренд косметики. Компания работает в 60 странах и ведет продажи через независимых дистрибуторов, которых у нее, по собственным данным, 3 млн человек по всему миру.
Ранее продавец на форуме выкладывал сканы документов клиентов Oriflame в Грузии и Казахстане и заявлял, что в его руках данные участников системы из 14 стран. Поскольку данные по России не первые, атака производилась из другой страны, считает директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline Company Александр Дворянский. «Вероятно, компания отказалась выкупать данные у злоумышленников, поэтому теперь они выкладываются в публичный доступ»,— добавляет основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

Предложения доступа к корпоративным сетям наводнили черный рынок
База из 1,3 млн копий сканов паспортов на черном рынке обойдется в сотни тысяч долларов, оценивает управляющий RTM Group Евгений Царев. По поддельным документам можно взять микрозаем, зарегистрировать домены в зоне .ru, сим-карты или кошельки платежных систем — «качественная копия реального паспорта является исходной точкой в мошеннических схемах», рассказывает он. Объединив информацию, например, с базой пластиковых карт, злоумышленник может подготовить поддельный паспорт или оформить электронную подпись, что может привести к краже всех денег с банковских счетов или перепродаже активов, предупреждает эксперт.

Утечка Oriflame не первая среди компаний, развивающих сетевой маркетинг. В 2020 году в открытый доступ попали данные 19 млн клиентов и работников компании Avon, включая имена, номера телефонов, даты рождения, e-mail и адреса, отметил Ашот Оганесян. А в 2019 году из-за уязвимостей облачного сервиса в открытый доступ попали около 100 тыс. записей клиентов Herbalife, включавшие имена, телефоны и адреса электронной почты, рассказал он. В сетевом маркетинге, объясняет Леонид Чуриков, клиенты часто являются и продавцами, и потому в компании оказывается много более подробных сведений, чем при утечках в ритейле.
  • Сегодня, 11:17
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