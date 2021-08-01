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Российские парламентарии - за полное возобновление работы консульства в Тирасполе

Российские парламентарии - за полное возобновление работы консульства в Тирасполе

Российские парламентарии содействуют возобновлению полноценной работы консульского пункта Посольства РФ в Тирасполе. Об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами депутат Госдумы VII созыва, кандидат в депутаты ГД РФ VIII созыва Артем Туров. По его словам, вместе с коллегами – депутатами ГД РФ, которые представляют интересы Приднестровья в парламенте России, с Сергеем Чижовым, отработали с МИДом РФ вопрос открытия консульства. Пункт консульского обслуживания не работал больше года из-за пандемии.

«Были направлены дополнительные технические сотрудники из России для того, чтобы эту работу начать. Мы понимаем, что пандемия внесла коррективы в жизнь не только Приднестровья и России, но и всего мира. Поэтому мы вместе с партией «Обновление» организовали на базе общественных приемных «Единой России» в Приднестровье помощь по электронной записи на консульский прием, чтобы оформить документы. Эти первые два шага были сделаны для того, чтобы работа консульского пункта началась, и чтобы помочь жителям с помощью волонтеров записываться на прием в электронном формате», - сказал Артем Туров.

Российский парламентарий подчеркнул, что сейчас проходит третий этап – взаимодействие с профильным департаментом МИДа РФ о направлении дополнительных сотрудников для тираспольского консульского пункта, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

«Наша задача вернуть и нормализовать эту работу. В ближайший месяц-полтора сюда выйдут дополнительно сотрудники. Работа предстоит большая. Из-за того, что не было авиарейсов, не работала дипломатическая почта, документооборот был на год заторможен и накопилось достаточно большое количество документов, которые необходимо обменять нашим гражданам. Поэтому нужно увеличить и штат, и возможности нашего консульского пункта. Мы следим за этим вместе с Президентом Приднестровья (сегодня на встрече это обсуждали), вместе с депутатами-коллегами из Верховного Совета ПМР. У нас этот вопрос под контролем, и мы постоянно находимся в коммуникации, в том числе и с МИДом РФ, чтобы этот вопрос был урегулирован», - сообщил депутат ГД РФ Артем Туров.

Парламентарий напомнил, что на участие в голосовании по выборам в российский парламент, которые состоятся 19 сентября, срок действия загранпаспорта не влияет. Граждане России могут проголосовать и с просроченным заграничным паспортом РФ. Из-за неработавшего консульского пункта таких документов в Приднестровье несколько тысяч.
vspmr.org
  • Сегодня, 09:11
  • DTV
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