Dnestr.TV

 
0

Российский блогер снял фильм о Молдове. Ему удалось побывать в Крикова, на Сорокском холме, в Кишиневе и Приднестровье

Российский блогер снял фильм о Молдове. Ему удалось побывать в Крикова, на Сорокском холме, в Кишиневе и Приднестровье

Один из самых известных российских блогеров, Илья Варламов, этим летом вернулся в Республику Молдова.

В среду Илья Варламов показал результат своего визита – фильм продолжительностью более полутора часов.

Варламову удалось побывать в Крикова, на Сорокском холме, в Кишиневе и Приднестровье, пишет noi.md.

«Молдова – маленькая страна на окраине бывшего СССР. Она граничит с Румынией и Украиной, и у многих граждан есть два, а то и три гражданства. Здесь ужасная экономика, низкий ВВП, а на улицах вы встречаете цыган. Но здесь вы найдете отличное вино и настоящую демократию. Хотите узнать, где в течение двух дней пил Юрий Гагарин и какая связь между Молдовой и графом Дракулой? Тогда смотрите видео», – пишет он в описании ролика.

Материал входит в серию тематических фильмов Варламова «30 без СССР», которые за несколько часов после публикации превысили 50 000 просмотров. Фильм о Молдове – первый из 15 стран бывшей советской империи, которую посетил российский блогер.



noi.md
  • Сегодня, 09:19
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна