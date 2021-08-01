Один из самых известных российских блогеров, Илья Варламов, этим летом вернулся в Республику Молдова.
В среду Илья Варламов показал результат своего визита – фильм продолжительностью более полутора часов.
Варламову удалось побывать в Крикова, на Сорокском холме, в Кишиневе и Приднестровье, пишет noi.md.
«Молдова – маленькая страна на окраине бывшего СССР. Она граничит с Румынией и Украиной, и у многих граждан есть два, а то и три гражданства. Здесь ужасная экономика, низкий ВВП, а на улицах вы встречаете цыган. Но здесь вы найдете отличное вино и настоящую демократию. Хотите узнать, где в течение двух дней пил Юрий Гагарин и какая связь между Молдовой и графом Дракулой? Тогда смотрите видео», – пишет он в описании ролика.
Материал входит в серию тематических фильмов Варламова «30 без СССР», которые за несколько часов после публикации превысили 50 000 просмотров. Фильм о Молдове – первый из 15 стран бывшей советской империи, которую посетил российский блогер.