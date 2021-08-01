Украинка Ирина Коляденко, бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио, подарила тренеру квартиру, которую ей выделило государство. Об этом она написала в Facebook.
Коляденко завоевала бронзовую медаль в вольной борьбе в категории до 62 кг на Играх-2020, победив представительницу Латвии Анастасию Григорьеву со счетом 3:1, пишет sport.nv.ua.
По словам спортсменки, на День Независимости глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин вручил ей ключи от квартиры площадью 41 кв.м в ее родном городе Ирпень. 25 августа она объявила, что решила передать квартиру своему тренеру Владимиру Яременко, который всегда ее поддерживал:
«Это мой тренер, с которым я работаю в течение восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом… Да, было нелегко. Чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья! Я очень ценю вклад своего тренера в меня. Я понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы».
Борец заявила, что в Украине тренеров оставляют без внимания, но она хочет поблагодарить своего наставника и передать ему жилье, которое он заслужил.