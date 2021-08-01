Dnestr.TV

 
0

Спортсменка подарила тренеру квартиру

Спортсменка подарила тренеру квартиру

Украинка Ирина Коляденко, бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио, подарила тренеру квартиру, которую ей выделило государство. Об этом она написала в Facebook.

Коляденко завоевала бронзовую медаль в вольной борьбе в категории до 62 кг на Играх-2020, победив представительницу Латвии Анастасию Григорьеву со счетом 3:1, пишет sport.nv.ua.

По словам спортсменки, на День Независимости глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин вручил ей ключи от квартиры площадью 41 кв.м в ее родном городе Ирпень. 25 августа она объявила, что решила передать квартиру своему тренеру Владимиру Яременко, который всегда ее поддерживал:

«Это мой тренер, с которым я работаю в течение восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом… Да, было нелегко. Чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья! Я очень ценю вклад своего тренера в меня. Я понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы».

Борец заявила, что в Украине тренеров оставляют без внимания, но она хочет поблагодарить своего наставника и передать ему жилье, которое он заслужил.

Спортсменка подарила тренеру квартиру
sport.nv.ua
  • Сегодня, 10:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина ужесточает правила въезда для жителей Молдовы: ...
  • Выйти из дома – миссия невыполнима
  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Там, где есть взаимопонимание, наладится настоящая рабо ...
  • Уровень жизни по регионам
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Приступил к работе Общественный совет при ГОССТАТе Прид ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Для отдельных категорий граждан увеличивается минимальн ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна