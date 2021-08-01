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WhatsApp оштрафовали на 4 млн рублей

WhatsApp оштрафовали на 4 млн рублей

Роскомнадзор сообщил о том, что мессенджер WhatsApp впервые был оштрафован в России.Также за повторный отказ локализовать данные в стране оштрафованы Тwitter и Facebook. Мировой суд в Москве признал компании виновными в нарушении российского законодательства.

Cуд оштрафовал WhatsApp на 4 млн рублей, Тwitter — на 17 млн, Facebook — на 15 млн.

WhatsApp признан виновным в совершении правонарушения по ч.8 ст.13.11 КоАП РФ (Нарушение законодательства РФ в области персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ). Это первый штраф мессенджера за отказ локализовать базы данных российских пользователей в России. Twitter и Facebook оштрафованы за повторное нарушение данного закона, сообщает rb.ru

Ранее суд в Москве оштрафовал за аналогичное правонарушение Google на 3 млн рублей. Это стало первым штрафом для корпорации за отказ локализовать данные в РФ.

По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний. Среди них в ведомстве назвали Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking, LG.

За нарушение аналогичных требований в России в 2016 году заблокировали соцсеть LinkedIn.
  • Сегодня, 13:20
  • DTV
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