В Кантемире появился автомат по продаже молока. Оборудование установили братья Сорин и Эмил Бызу из села Кырпешты Кантемирского района, передает publika.md.
"Я учусь в Румынии и там видел такие молочные автоматы. Покупая молоко, подумал, что хорошо бы установить аналогичное оборудование в Кантемире. У нашей семьи четыре коровы. Они могли бы обеспечить сырьем", - сказал и. о. главы управления образования мэрии Кишинева Андрей Павалой. Автомат по продаже молока установлен в одном из магазинов города. Здесь всегда свежая продукция. "Мы храним молоко при температуре от 2 до 6 градусов. Заполняем каждый вечер. Старое молоко сливаем, дезинфицируем оборудование, а затем заливаем свежий продукт. В этом деле можно навредить здоровью человека, поэтому мы не можем позволить себе паузу больше суток", - отметил житель села Кырпешть Сорин Бызу.
Процесс максимально прост. Покупаете бутылку или приносите с собой. Ставите ее в специальную нишу, нажимаете кнопку пуска и набираете в бутылку столько, сколько вам нужно".
Братья планируют создать сеть автоматов по продаже молока. "С нами уже связались из Кагула, из Кишинева. Там тоже хотят установить такие автоматы. Наши коровы не смогут удовлетворить такой спрос. Если появится спрос на автоматы в других городах, будем собирать молоко по всему селу", - отметил Сорин Бызу.