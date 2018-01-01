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"Шериф" - в 4 корзине

"Шериф" - в 4 корзине
UEFA.com представляет команды четвертой корзины перед намеченной на 26 августа жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2021/22.
Вместе с "Миланом" в четвертую корзину попали киевское "Динамо" и дебютант групповой стадии "Шериф".
В первую корзину попали действующий чемпион Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы УЕФА и чемпионы шести ассоциаций с самым высоким рейтингом. По остальным корзинам команды распределялись в соответствии с коэффициентами в рейтинге УЕФА, сообщает ru.uefa.com

Команды из четвертой корзины с коэффициентами:

"Бешикташ" (TUR) 49,000
"Динамо" Киев (UKR) 47,000
"Брюгге" (BEL) 35,500
"Янг Бойз" (SUI) 35,000
"Милан" (ITA) 31,000
"Мальме" (SWE) 18,500
"Вольфсбург" (GER) 14,714
"Шериф" (MDA) 14,500


"Бешикташ"
Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2020/21): 30
Как вышел: чемпион Турции
Прошлый сезон: 3-й отборочный раунд Лиги Европы (поражение по пенальти от "Риу Аве")
Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: четвертьфинал (1986/87)

2020/21: После поражений "Бешикташа" от "Галатасарая" и "Фатих Карагюмрюк" интрига в чемпионате Турции обострилась до предела. В заключительном туре "черные орлы" со счетом 2:1 обыграли "Гезтепе" и обошли "Галатасарай" по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, а "Фенербахче" отстал на два очка. Три дня спустя "Бешикташ" одолел "Антальяспор" в финале Суперкубка Турции и оформил третий "золотой дубль" в истории клуба. А вот еврокубковый сезон у стамбульцев не задался. Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов "Бешикташ" уступил ПАОКу, а из Лиги Европы вылетел после поражения от "Риу Аве" по пенальти в третьем отборочном раунде.

"Динамо" Киев
Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2020/21): 31
Как вышло: чемпион Украины
Прошлый сезон: групповой этап (1/8 финала Лиги Европы)
Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: 1/2 финала (1976/77, 1986/87, 1998/99)

2020/21: "Динамо" лидировало почти весь чемпионат Украины. Потерпев всего одно поражение и оторвавшись от "Шахтера" на 11 очков, киевляне прервали серию горняков из четырех чемпионских титулов кряду. К чемпионству динамовцы добавили Кубок Украины, в финале которого в дополнительное время отпраздновали минимальную победу над "Ворсклой". Завоевав путевку в групповой этап Лиги чемпионов, киевляне не сумели составить конкуренцию "Ювентусу" и "Барселоне", но переиграли в шестом туре "Ференцварош" и пробились в 1/16 финала Лиги Европы, где одолели "Брюгге". Правда, уже в следующей стадии чемпион Украины уступил будущему победителю турнира "Вильяреалу".

"Брюгге"
Рейтинг УЕФА: 41
Как вышел: чемпион Бельгии
Прошлый сезон: групповой этап (1/16 финала Лиги Европы)
Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: 2-е место (1977/78)

2020/21: "Брюгге" защитил чемпионский титул за тур до окончания первенства, хотя в итоге финишировал вровень по очкам с "Генком". В Лиге чемпионов бельгийцы дважды обыграли "Зенит" и были близки к выходу в 1/8 финала, но в заключительном туре группового этапа сыграли на выезде вничью с "Лацио" и пропустили римлян вперед. Правда, в Лиге Европы "Брюгге" уже в 1/16 финала уступил киевскому "Динамо".

"Янг Бойз"
Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2020/21): 42
Как вышел: раунд плей-офф (общ. 6:4 против "Ференцвароша")
Прошлый сезон: 3-й отборочный раунд (общ. 0:3 против "Митьюлланда")
Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: 1/2 финала (1958/59)

2020/21: Четвертый подряд чемпионский титул "Янг Бойз" выиграл с рекордным отрывом в 31 очко от своего главного конкурента на внутренней арене "Базеля". Самым ярким эпизодом еврокубковой кампании бернского клуба стала победа над "Байером" (общ. 6:3) в 1/16 финала Лиги Европы, но уже в следующем раунде швейцарцы уступили "Аяксу". Леверкузенцы под впечатлением от игры "Янг Бойз" летом назначили на пост главного тренера экс-наставника бернцев Херальдо Сеоане.

"Милан"
Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2020/21): 53
Как вышел: 2-е место в чемпионате Италии
Прошлый сезон: 1/8 финала Лиги Европы (общ. 1:2 против "Манчестер Юнайтед")
Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: победитель (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07)

2020/21: "Милан" возвращается в Лигу чемпионов после перерыва в восемь лет. Стартовав в чемпионате с беспроигрышной серии в 15 матчей, "россонери" в итоге финишировали на втором месте, которое им обеспечила победа 2:0 над "Аталантой" в заключительном туре. Еврокубковый сезон начался для миланцев во втором отборочном раунде Лиги Европы, а победа 9:8 по пенальти над "Риу Аве" вывела их в групповой этап. Команда Стефано Пьоли дошла до 1/8 финала, где уступила "Манчестер Юнайтед".

Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2020/21): 88
Как вышел: раунд плей-офф (общ. 3:2 против "Лудогореца")
Прошлый сезон: раунд плей-офф Лиги Европы (общ. 1:3 против "Гранады")
Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: финал (1978/79)

2020/21: Йон-Даль Томассон в дебютном сезоне во главе "Мальме" привел команду к чемпионскому титулу - первому за три года. Золото "Мальме" выиграл за три тура до финиша. А вот в еврокубках все сложилось не так удачно. В раунде плей-офф Лиги Европы шведский клуб уступил "Гранаде".


"Вольфсбург"
Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2020/21): 103
Как вышел: 4-е место в чемпионате Германии
Прошлый сезон: раунд плей-офф Лиги Европы (поражение 1:2 от АЕКа)
Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: 1/4 финала (2015/16)

2020/21: Чемпионат Германии "Вольфсбург" начал с четырех ничьих подряд и забуксовал ближе к финишу, но все равно попал в топ-4 за тур до конца и гарантировал себе первую путевку в групповой этап Лиги чемпионов с сезона 2015/16. На европейской арене "волки" ограничились поражением от АЕКа в раунде плей-офф Лиги Европы.

"Шериф"
Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2020/21): 108
Как вышел: раунд плей-оф (общ. 3:0 против "Динамо" Загреб)
Прошлый сезон: 2-й отборочный раунд (1:2 против "Карабаха")
Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: групповой этап (2021/22)

2020/21: Тираспольчане выиграли 19-е чемпионство за последний 21 год. В 36 турах "Шериф" набрал 99 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 116:7. Один только колумбиец Франк Кастаньеда наколотил 28 голов и сделал 12 ассистов. Правда, в финале Кубка Молдовы "Шериф" проиграл по пенальти, а еврокубковый сезон ограничился поражениями от "Карабаха" и "Дандолка".

Расписание с конкретными матчами будет обнародовано после жеребьевки. Даты матчей приведены ниже:

Тур 1: 14/15 сентября
Тур 2: 28/29 сентября
Тур 3: 19/20 октября
Тур 4: 2/3 ноября
Тур 5: 23/24 ноября
Тур 6: 7/8 декабря
  • Сегодня, 13:52
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