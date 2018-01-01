UEFA.com представляет команды четвертой корзины перед намеченной на 26 августа жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2021/22. Вместе с "Миланом" в четвертую корзину попали киевское "Динамо" и дебютант групповой стадии "Шериф". В первую корзину попали действующий чемпион Лиги чемпионов, победитель Лиги Европы УЕФА и чемпионы шести ассоциаций с самым высоким рейтингом. По остальным корзинам команды распределялись в соответствии с коэффициентами в рейтинге УЕФА, сообщает ru.uefa.com
"Бешикташ" Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2020/21): 30 Как вышел: чемпион Турции Прошлый сезон: 3-й отборочный раунд Лиги Европы (поражение по пенальти от "Риу Аве") Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: четвертьфинал (1986/87)
2020/21: После поражений "Бешикташа" от "Галатасарая" и "Фатих Карагюмрюк" интрига в чемпионате Турции обострилась до предела. В заключительном туре "черные орлы" со счетом 2:1 обыграли "Гезтепе" и обошли "Галатасарай" по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, а "Фенербахче" отстал на два очка. Три дня спустя "Бешикташ" одолел "Антальяспор" в финале Суперкубка Турции и оформил третий "золотой дубль" в истории клуба. А вот еврокубковый сезон у стамбульцев не задался. Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов "Бешикташ" уступил ПАОКу, а из Лиги Европы вылетел после поражения от "Риу Аве" по пенальти в третьем отборочном раунде.
"Динамо" Киев Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2020/21): 31 Как вышло: чемпион Украины Прошлый сезон: групповой этап (1/8 финала Лиги Европы) Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: 1/2 финала (1976/77, 1986/87, 1998/99)
2020/21: "Динамо" лидировало почти весь чемпионат Украины. Потерпев всего одно поражение и оторвавшись от "Шахтера" на 11 очков, киевляне прервали серию горняков из четырех чемпионских титулов кряду. К чемпионству динамовцы добавили Кубок Украины, в финале которого в дополнительное время отпраздновали минимальную победу над "Ворсклой". Завоевав путевку в групповой этап Лиги чемпионов, киевляне не сумели составить конкуренцию "Ювентусу" и "Барселоне", но переиграли в шестом туре "Ференцварош" и пробились в 1/16 финала Лиги Европы, где одолели "Брюгге". Правда, уже в следующей стадии чемпион Украины уступил будущему победителю турнира "Вильяреалу".
"Брюгге" Рейтинг УЕФА: 41 Как вышел: чемпион Бельгии Прошлый сезон: групповой этап (1/16 финала Лиги Европы) Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: 2-е место (1977/78)
2020/21: "Брюгге" защитил чемпионский титул за тур до окончания первенства, хотя в итоге финишировал вровень по очкам с "Генком". В Лиге чемпионов бельгийцы дважды обыграли "Зенит" и были близки к выходу в 1/8 финала, но в заключительном туре группового этапа сыграли на выезде вничью с "Лацио" и пропустили римлян вперед. Правда, в Лиге Европы "Брюгге" уже в 1/16 финала уступил киевскому "Динамо". "Янг Бойз" Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2020/21): 42 Как вышел: раунд плей-офф (общ. 6:4 против "Ференцвароша") Прошлый сезон: 3-й отборочный раунд (общ. 0:3 против "Митьюлланда") Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: 1/2 финала (1958/59)
2020/21: Четвертый подряд чемпионский титул "Янг Бойз" выиграл с рекордным отрывом в 31 очко от своего главного конкурента на внутренней арене "Базеля". Самым ярким эпизодом еврокубковой кампании бернского клуба стала победа над "Байером" (общ. 6:3) в 1/16 финала Лиги Европы, но уже в следующем раунде швейцарцы уступили "Аяксу". Леверкузенцы под впечатлением от игры "Янг Бойз" летом назначили на пост главного тренера экс-наставника бернцев Херальдо Сеоане.
"Милан" Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2020/21): 53 Как вышел: 2-е место в чемпионате Италии Прошлый сезон: 1/8 финала Лиги Европы (общ. 1:2 против "Манчестер Юнайтед") Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: победитель (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07)
2020/21: "Милан" возвращается в Лигу чемпионов после перерыва в восемь лет. Стартовав в чемпионате с беспроигрышной серии в 15 матчей, "россонери" в итоге финишировали на втором месте, которое им обеспечила победа 2:0 над "Аталантой" в заключительном туре. Еврокубковый сезон начался для миланцев во втором отборочном раунде Лиги Европы, а победа 9:8 по пенальти над "Риу Аве" вывела их в групповой этап. Команда Стефано Пьоли дошла до 1/8 финала, где уступила "Манчестер Юнайтед".
Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2020/21): 88 Как вышел: раунд плей-офф (общ. 3:2 против "Лудогореца") Прошлый сезон: раунд плей-офф Лиги Европы (общ. 1:3 против "Гранады") Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: финал (1978/79)
2020/21: Йон-Даль Томассон в дебютном сезоне во главе "Мальме" привел команду к чемпионскому титулу - первому за три года. Золото "Мальме" выиграл за три тура до финиша. А вот в еврокубках все сложилось не так удачно. В раунде плей-офф Лиги Европы шведский клуб уступил "Гранаде".
"Вольфсбург" Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2020/21): 103 Как вышел: 4-е место в чемпионате Германии Прошлый сезон: раунд плей-офф Лиги Европы (поражение 1:2 от АЕКа) Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: 1/4 финала (2015/16)
2020/21: Чемпионат Германии "Вольфсбург" начал с четырех ничьих подряд и забуксовал ближе к финишу, но все равно попал в топ-4 за тур до конца и гарантировал себе первую путевку в групповой этап Лиги чемпионов с сезона 2015/16. На европейской арене "волки" ограничились поражением от АЕКа в раунде плей-офф Лиги Европы.
"Шериф" Рейтинг УЕФА (на конец сезона 2020/21): 108 Как вышел: раунд плей-оф (общ. 3:0 против "Динамо" Загреб) Прошлый сезон: 2-й отборочный раунд (1:2 против "Карабаха") Лучший результат в КЕЧ/ЛЧ: групповой этап (2021/22)
2020/21: Тираспольчане выиграли 19-е чемпионство за последний 21 год. В 36 турах "Шериф" набрал 99 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 116:7. Один только колумбиец Франк Кастаньеда наколотил 28 голов и сделал 12 ассистов. Правда, в финале Кубка Молдовы "Шериф" проиграл по пенальти, а еврокубковый сезон ограничился поражениями от "Карабаха" и "Дандолка".
Расписание с конкретными матчами будет обнародовано после жеребьевки. Даты матчей приведены ниже:
Тур 1: 14/15 сентября Тур 2: 28/29 сентября Тур 3: 19/20 октября Тур 4: 2/3 ноября Тур 5: 23/24 ноября Тур 6: 7/8 декабря