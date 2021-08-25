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Власти Крыма готовы открыть морское сообщение между Молдовой и Евпаторией

Власти Крыма готовы открыть морское сообщение между Молдовой и Евпаторией

Открыть морское сообщение между молдавскими Джурджулештами и Евпаторией предлагают власти Крыма.
Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, которого цитирует ru.sputnik.md, заявил, что власти Крыма готовы предоставить скоростное пассажирское судно для туристических маршрутов.

Один из вопросов, который задал вице-премьеру правительства Крыма Георгию Мурадову корреспондент Sputnik Moldova Дмитрий Терехов : какие конкретно точки соприкосновения могли бы найти между собой Крым и Молдова?

Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Крыма : " Нас интересует и туризм с Молдовой, и обмен опытом, и налаживание сотрудничества в промышленной, сельскохозяйственной сферах. И особо хочу подчеркнуть: не так сложно приезжать к нам с туристическими целями. Не будем забывать, что из Украины, к примеру, к нам приезжает полтора миллиона человек в год на отдых. Это большие цифры. Приезжают спокойно, через перешеек наш крымский, через пропускные пункты. Точно так же могут и жители Молдовы ездить. У вас есть, не знаю, функционирует ли и в нормальном ли он состоянии, Джурджулештский порт. Если он функционирует, никаких проблем нет для того, чтобы очень близкое сообщение наладить с любым крымским портом. Ближе всего – Евпатория. Джурджулешты и Евпатория… Мы даже можем скоростной корабль поставить типа "Комета", "Ракета", которые за два-три часа буквально довезут туристов и этот маршрут можно развивать.
Все можно делать, если есть политическая воля и согласие. Если будут запрещать это делать, то ничего не получится".

источник:ru.sputnik.md
  • Сегодня, 14:32
  • DTV
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